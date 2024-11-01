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Estamos cruzando el Rubicón

Estamos cruzando el Rubicón

Si el estrecho de Ormuz no se abre en junio, Europa no podrá comenzar a recargar sus almacenes de gas. El blqueo afecta al 20% del petróleo, 20% del gas natural licuado y 30% del comercio mundial de fertilizantes. Esto ha causado una caída del 91% en el tráfico marítimo y tensiones en los mercados energéticos. La falta de medidas coordinadas internacionales para garantizar corredores energéticos y de suministros críticos, así como la escasez de fertilizantes, podrían llevar a una crisis alimentaria y financiera global.

| etiquetas: estados unidos , estrecho de ormuz , irán , israel , crisis energética
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8 comentarios
12 2 1 K 177 actualidad
#1 chavi
Debería hacerse una coalición internacional para expulsar a EEUU de la zona, y arreglado
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tul #3 tul
#1 una alianza rebelde contra el imperio del mal
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#2 El_dinero_no_es_de_nadie *
Sensacionalista, no, lo siguiente.
Sólo el 3,8% de lo que sale de Ormuz va para Europa.
Los almacenes de gas no se llenan de Ormuz  media
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Noeschachi #4 Noeschachi
#2 Confundes un 3.8% de petróleo con por ejemplo Catar proveyendo a Europa del 12-14% del gas natural que consume
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angeloso #6 angeloso
#2 Los países que consumen gas que pasa por Ormuz bien tendrán que comprarlo en otro lado, por lo que también nos afecta.
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#7 Dav3n
#6 Déjalo, en su mundo no le afecta que el petróleo esté por encima de 100 dólares o que hayan hostias por obtener barcos al precio que sea.

Y la inflación son los padres.

En su mundo.
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#5 dsj
También podíamos hacer las paces con Rusia..
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LoboAsustado #8 LoboAsustado
Peazo de gasoducto que tenemos con Argelia , que tiene que pasar por el estrecho de Ormuz.
A ver si el cierre de Ormuz es otra estratagema de Sanchez xD
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menéame