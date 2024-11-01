·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7178
clics
Creyentes de derechas
6531
clics
Busca tu municipio y descubre los niveles de nitratos en el agua del grifo
7336
clics
El Mundo se ríe de nosotros: Turistas MAGA destruidos en Europa [ENG]
8577
clics
Irán acaba de publicar la propaganda más descabellada sobre Trump y es increíble (Ing)
5108
clics
Pedro Sánchez se ríe de Donald Trump (ahora con una gorra)
más votadas
337
España cierra por completo su espacio aéreo a cualquier vuelo que participe en la operación
487
Sánchez acusa a Netanyahu de "atacar la libertad religiosa" por impedir la misa del Domingo de Ramos en Jerusalén
469
"¿No tienen hijos?": Irán identifica a los oficiales de EE.UU. que lanzaron el ataque contra la escuela de Minab
477
“No Kings”: ocho millones de personas se manifiestan contra Trump en la mayor protesta de un solo día en EEUU
527
Nacho Duato: "La gente con medio centímetro de cerebro como Ayuso dice que estamos con Hamás si nos metemos con el genocidio"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
23
clics
¿Y si estamos ante la última gran crisis del petróleo de la historia?
La abundancia de crudo y la transición energética están arrebatando al oro negro su capacidad de asfixiar a la economía. Pero la despedida será traumática, como demuestra el bloqueo de Ormuz
|
etiquetas
:
petróleo
,
crisis
,
irán
,
ormuz
4
1
0
K
54
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
54
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
calde
*
Hombre! De aquí salimos o con coche eléctrico, o con patinete eléctrico, seguro... pero seguir confiando en el petróleo es de masocas.
Sobretodo porque, los que hacían cálculos con la gasolina y diesel a precios de los que había hasta ahora, seguramente no se vuelva a ver. Llevábamos mucho ya en ese nivel de precios.
1
K
31
#2
alpoza
Nadie se esperaban este peak oil extremo... ni que aplicaran la teoría de la escasez artificial a estos niveles.
0
K
10
#3
xabih
Eso de que la transición energética está desplazando al petroleo sería muy bonito pero no se sostiene con los datos.
0
K
9
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Sobretodo porque, los que hacían cálculos con la gasolina y diesel a precios de los que había hasta ahora, seguramente no se vuelva a ver. Llevábamos mucho ya en ese nivel de precios.