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¿Y si estamos ante la última gran crisis del petróleo de la historia?

¿Y si estamos ante la última gran crisis del petróleo de la historia?

La abundancia de crudo y la transición energética están arrebatando al oro negro su capacidad de asfixiar a la economía. Pero la despedida será traumática, como demuestra el bloqueo de Ormuz

| etiquetas: petróleo , crisis , irán , ormuz
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3 comentarios
4 1 0 K 54 actualidad
calde #1 calde *
Hombre! De aquí salimos o con coche eléctrico, o con patinete eléctrico, seguro... pero seguir confiando en el petróleo es de masocas.

Sobretodo porque, los que hacían cálculos con la gasolina y diesel a precios de los que había hasta ahora, seguramente no se vuelva a ver. Llevábamos mucho ya en ese nivel de precios.
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alpoza #2 alpoza
Nadie se esperaban este peak oil extremo... ni que aplicaran la teoría de la escasez artificial a estos niveles.
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xabih #3 xabih
Eso de que la transición energética está desplazando al petroleo sería muy bonito pero no se sostiene con los datos.
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