Los estadounidenses están «estupefactos por la crueldad» de los altos cargos de Trump recortando beneficios de SNAP [EN]

Aproximadamente 42 millones de personas están inscritas en el programa SNAP, muchos de ellos son personas mayores o que han dejado de trabajar debido a problemas de salud mental o física. “Estoy confinado en casa porque necesito cirugías de médula espinal, y no puedo trabajar y ganar dinero para poner comida en la mesa”, dijo un jubilado . Segun dicen Trump y los Republicanos, “supongo que soy perezoso, o tal vez soy un despilfarro, un fraude y un aprovechado”. El 52% culpa a Trump y sus aliados del cierre del gobierno, al 42% a los demócratas.
Pobres que pensaban que votaban por joder a otros pobres y esto va de joder a los pobres en general.
No veas como se están poniendo.
www.whitehouse.gov/mysafespace/
#0 Te corrijo "funcionarios" por "altos cargos", que es la traducción correcta de "officials", a sugerencia de #8
Luego vendrán los lloros y no lo sabía.