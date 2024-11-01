Los estadounidenses están «estupefactos por la crueldad» de los altos cargos de Trump recortando beneficios de SNAP [EN]

Aproximadamente 42 millones de personas están inscritas en el programa SNAP, muchos de ellos son personas mayores o que han dejado de trabajar debido a problemas de salud mental o física. “Estoy confinado en casa porque necesito cirugías de médula espinal, y no puedo trabajar y ganar dinero para poner comida en la mesa”, dijo un jubilado . Segun dicen Trump y los Republicanos, “supongo que soy perezoso, o tal vez soy un despilfarro, un fraude y un aprovechado”. El 52% culpa a Trump y sus aliados del cierre del gobierno, al 42% a los demócratas.