edición general
34 meneos
57 clics
Los estadounidenses están «estupefactos por la crueldad» de los altos cargos de Trump recortando beneficios de SNAP [EN]

Los estadounidenses están «estupefactos por la crueldad» de los altos cargos de Trump recortando beneficios de SNAP [EN]

Aproximadamente 42 millones de personas están inscritas en el programa SNAP, muchos de ellos son personas mayores o que han dejado de trabajar debido a problemas de salud mental o física. “Estoy confinado en casa porque necesito cirugías de médula espinal, y no puedo trabajar y ganar dinero para poner comida en la mesa”, dijo un jubilado . Segun dicen Trump y los Republicanos, “supongo que soy perezoso, o tal vez soy un despilfarro, un fraude y un aprovechado”. El 52% culpa a Trump y sus aliados del cierre del gobierno, al 42% a los demócratas.

| etiquetas: estados unidos , ayudas gubernamentales , recortes , afectados , testimonios
28 6 3 K 320 EEUU
15 comentarios
28 6 3 K 320 EEUU
Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Pues yo estoy a miles de kilómetros y la verdad es que para nada estoy estupefacto… ya se veía venir, otra cosa es que seas imbecil
20 K 227
manuelpepito #4 manuelpepito
#3 Es que son hijos de puta e imbéciles, y ellos solo se pensaban hijos de puta. Una cosa es que echen a un inmigrante de mierda a dios sabe dónde y otra cosa es que a un yanqui de bien lo dejen sin comer.
Pobres que pensaban que votaban por joder a otros pobres y esto va de joder a los pobres en general.
3 K 56
sotillo #6 sotillo
#4 Los pobres votando en su contra para que se jada el vecino, por rojo
3 K 31
cenutrios_unidos #7 cenutrios_unidos
#3 A ver, todo este tipo de gente es de la peor calaña. Quieren que le quiten las ayudas...pero a otros. Luego se dan cuenta que es para todos. Pues te jodes, por imbécil.
3 K 54
#15 username
#3 "yo no comere, pero al menos el latino come menos que yo"
0 K 10
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#1

No veas como se están poniendo.  media
2 K 42
#12 Celsar
Cómo decían ayer por Reddit: gente con 6 dientes defendiendo a tipos con 8 yates.
3 K 27
jm22381 #8 jm22381
Ese funcionarios en el título está mal. Son los elegidos a dedo por Trump. Los funcionarios probablemente estén igual de horrorizados que los beneficiarios de esos cheques de comida.
0 K 17
themarquesito #9 themarquesito *
Mientras tanto, la Casa Blanca se dedica a hacer estas gilipolleces:
www.whitehouse.gov/mysafespace/

#0 Te corrijo "funcionarios" por "altos cargos", que es la traducción correcta de "officials", a sugerencia de #8
1 K 40
Dragstat #11 Dragstat
#9 Ok gracias
0 K 20
#10 Nouser
#8 Los funcionarios que pudieran estar horrorizados fueron purgados hace tiempo.
0 K 7
#14 Suleiman
Pues esto es una cata de lo que les espera .. no es ni la puntita.
0 K 12
wata #13 wata
Pues aquí vamos camino de lo mismo sabiendo cómo los voxistas imita a Trump en todo y parece que van a coger cacho en el próximo gobierno.
Luego vendrán los lloros y no lo sabía.
0 K 12
Doisneau #2 Doisneau
Estupefaccion porque los leopardos comecaras se han comido tu cara en lugar de la de otros.
0 K 11

menéame