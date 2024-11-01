Estados Unidos retira la prohibición de importación de drones chinos

El momento de la retirada del Departamento de Comercio probablemente refleja consideraciones geopolíticas más amplias. Reuters informó que la decisión se produjo mientras los funcionarios estadounidenses buscaban evitar una escalada de las tensiones comerciales antes de la reunión prevista para abril de 2026 entre el presidente Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping. La pausa sugiere que la política de drones sigue estrechamente vinculada a una estrategia diplomática más que a una emergencia inmediata de seguridad nacional.