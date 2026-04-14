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Estados Unidos e Irán podrían reanudar las conversaciones de guerra esta semana a pesar del bloqueo portuario (En).

Los equipos negociadores de Estados Unidos e Irán podrían regresar a Islamabad esta semana para reanudar las conversaciones para poner fin a la guerra , dijeron fuentes a Reuters el martes, después de que el colapso de las negociaciones del fin de semana llevó a Washington a imponer un bloqueo a los puertos iraníes. Si bien el bloqueo estadounidense provocó una airada retórica por parte de Teherán, las señales de que el compromiso diplomático podría continuar ayudaron a calmar los mercados petroleros , empujando los precios de referencia...

| etiquetas: negociaciones , iran , eeuu , islamabad , guerra
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3 comentarios
2 0 1 K 13 actualidad
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Voy a la web de apuestas a jugarme 10 euritos a que no dura menos el alto el fuego que una raya de coca en los estudios de A3.
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#3 omega7767
cuando Trump diga que las conversaciones están a punto de llegar a un tratado de paz, ahí es cuando EEUU va a atacar a traición otra vez
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#1 diosmioporque
Más madera.
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menéame