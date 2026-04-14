Estados Unidos e Irán podrían reanudar las conversaciones de guerra esta semana a pesar del bloqueo portuario (En).

Los equipos negociadores de Estados Unidos e Irán podrían regresar a Islamabad esta semana para reanudar las conversaciones para poner fin a la guerra , dijeron fuentes a Reuters el martes, después de que el colapso de las negociaciones del fin de semana llevó a Washington a imponer un bloqueo a los puertos iraníes. Si bien el bloqueo estadounidense provocó una airada retórica por parte de Teherán, las señales de que el compromiso diplomático podría continuar ayudaron a calmar los mercados petroleros , empujando los precios de referencia...