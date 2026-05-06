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Estados Unidos ataca un petrolero iraní en Ormuz e Israel bombardea las afueras de Beirut por primera vez tras la tregua
La tensión en Oriente Medio se dispara con nuevos ataques mientras se negocia un frágil acuerdo de paz entre Washington y Teherán
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#3
josde
La paz de Trump, quiere seguir conversando mientras ataca a Iran.
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#5
alehopio
Israel ha estado bombardeando el Líbano sin descanso desde que lo han invadido la última vez este año:
Israel intensifica ataques en el sur del Líbano: bombardean Tebnine y Harouf
www.meneame.net/m/actualidad/israel-intensifica-ataques-sur-libano-bom
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#1
HeilHynkel
Eso a Trump se la sopla.
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#4
Gry
¿Apostó alguien a que el petróleo iba a subir 10 minutos antes de lo ataques?
www.meneame.net/story/posible-acuerdo-paz-entre-iran-eeuu-inyecta-opti
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#6
Supercinexin
Y tan contentos todos.
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#2
taSanás
Tanto no se estará disparando…
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Israel intensifica ataques en el sur del Líbano: bombardean Tebnine y Harouf
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