Estados Unidos afronta una nueva semana de cierre parcial del Gobierno ante el bloqueo político en el Congreso

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, dijo el domingo que pasarán unos días antes de que se someta a votación un paquete de financiación del Gobierno, lo que prácticamente confirma que el cierre parcial del Gobierno federal se prolongará durante la semana. El cierre parcial comenzó el sábado, cuando demócratas y republicanos debatían sobre el control de las amplias operaciones de control de la inmigración de la administración Trump.

