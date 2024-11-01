edición general
Esta vacuna poco conocida evitó la hospitalización de 10.000 bebés en España

El anticuerpo combate la principal causa de enfermedad respiratoria en menores de 12 años. El impacto de la vacunación masiva refleja cómo la ciencia continúa mejorando nuestras vidas. Es posible que si no tienes contacto con un bebé de pocos meses nunca hayas escuchado hablar de la vacuna contra el VRS. Pero existe y solo en la temporada 2023-2024 ha evitado cerca de 10.000 hospitalizaciones en España. Los impactantes resultados son un ejemplo más de cómo la ciencia continúa mejorando nuestra calidad de vida.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
El VRS son las siglas del Virus Respiratorio Sincitial, que afecta a las vías superiores e inferiores y es la principal causa de hospitalización por infección respiratoria en menores de 12 años, según informan desde del Ministerio de Sanidad.
Mangione #2 Mangione *
Hoy vengo de la vacuna de la gripe y el COVID, que me las he puesto sólo por estar tranquilo, rápida, eficazmente y sin dolor alguno en mi centro de salud local.
La sanidad pública y universal es una de las puntas de lanza de nuestro país y es invaluable. Cualquiera que ponga en riesgo dicho sistema por acción o inacción es un traidor a patria y por ende a los conciudadanos que la conformamos.
Torrezzno #6 Torrezzno *
#2 ambas vacunas solo se recomiendan a grupos de riesgo. No se que tiene que ver el patriotismo aqui. Si tienes mas de seis años y menos de sesenta y largos y sin enfermedades o trabajas en un hospital para que te vas a vacunar

En 2025, España no recomienda vacunación generalizada

www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/gripe_covid1
Malinke #5 Malinke
#2 por curiosidad, y si no te importa decirlo puede, ¿qué vacuna del COVID te pusieron?
camvalf #3 camvalf
Pero mejora la cobertura de móvil o no :tinfoil:
#4 Tensk
#3 Depende de la cuna.
