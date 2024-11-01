Esta vacuna poco conocida evitó la hospitalización de 10.000 bebés en España

El anticuerpo combate la principal causa de enfermedad respiratoria en menores de 12 años. El impacto de la vacunación masiva refleja cómo la ciencia continúa mejorando nuestras vidas. Es posible que si no tienes contacto con un bebé de pocos meses nunca hayas escuchado hablar de la vacuna contra el VRS. Pero existe y solo en la temporada 2023-2024 ha evitado cerca de 10.000 hospitalizaciones en España. Los impactantes resultados son un ejemplo más de cómo la ciencia continúa mejorando nuestra calidad de vida.