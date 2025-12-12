·
Esta es la realidad de jugar en Linux en 2025
Hace mucho tiempo que hablamos de juegos en Linux y ya tocaba mostrar la experiencia: esta es la realidad de jugar en Linux en 2025
linux
#1
Cehona
Problemas notables con la RX 7700S: vas a necesitar un parámetro del kernel para desactivar el panel self refresh v1 amdgpu.dcdebugmask=0x10
ayuda a quitar el molesto stutter del cursor.
1
K
24
#2
Gry
La lista de lo más jugado en la Steam Deck puede valer de referencia:
store.steampowered.com/sale/decktop100
0
K
16
