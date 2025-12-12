edición general
Esta es la realidad de jugar en Linux en 2025

Hace mucho tiempo que hablamos de juegos en Linux y ya tocaba mostrar la experiencia: esta es la realidad de jugar en Linux en 2025

2 comentarios
Cehona #1 Cehona
Problemas notables con la RX 7700S: vas a necesitar un parámetro del kernel para desactivar el panel self refresh v1 amdgpu.dcdebugmask=0x10
ayuda a quitar el molesto stutter del cursor.
Gry #2 Gry
La lista de lo más jugado en la Steam Deck puede valer de referencia: store.steampowered.com/sale/decktop100
