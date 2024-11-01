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De esta forma tan original se pone a prueba la nueva pasarela colgante del Caminito del Rey

De esta forma tan original se pone a prueba la nueva pasarela colgante del Caminito del Rey  

La nueva pasarela colgante del Caminito del Rey ya está casi lista para abrir. La estructura tiene 110 metros de longitud, con una altura de 50 metros, y está situado en la parte final del actual recorrido turístico. El nuevo tramo discurre en paralelo al puente de hierro por donde pasa el tren, junto al túnel de El Chorro en Álora. Y el paso estará limitado a un número de personas cada vez para evitar aglomeraciones.

| etiquetas: caminito del rey , pasarela , puente , prueba
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6 comentarios
4 1 0 K 51 actualidad
Imag0 #1 Imag0
No tiene pinta de que el contratista y el arquitecto estuvieran en el grupo
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placeres #2 placeres *
#1 Detalle que me dolió, aunque estoy de acuerdo con la idea.

Un arquitecto no puede hacer un puente colgante (más allá de sugerir alguna decoración en la integración paisajística), estas cosas son territorio de los camioneros (ingenieros de canales y puertos), las cargas dinámicas son un mundo aparte, que no se da con la suficiente profundidad en arquitectura o en ingenierías generales.

En todos los chistes sobre Calatrava, la gente se olvida que el es ingeniero de caminos. Aunque al final del día sea poco más que un escultor con demasiada labia y poco sentido común.
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#3 Seat127
#1 Tiene pinta de chorrada para TikTok, si no es así al de prevención de riesgos que haya aprobado esa prueba se deberiía ir a la p&#& calle.
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#4 unocualquierax
#3
Sabes que no irá a la puta calle. Seguramente es el primo del alcalde (o similar).
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placeres #5 placeres *
#3 ... Evidentemente es una chorara de Tik Tok, pero las pruebas de carga no son muy distintas. y no tienes al ingeniero-contratista subido a los camiones (Y ni falta que hace).

*Para facilitar la prueba se usan cargas estáticas, que son camiones bien cargado.  media
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camvalf #6 camvalf
No entiendo mucho del tema, pero puede ser un prueba de vibraciones, porque por lo poco que se un puente puede derrumbarse un sin sincronismo de no que tipo de vibraciones.
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menéame