De esta forma tan original se pone a prueba la nueva pasarela colgante del Caminito del Rey  

La nueva pasarela colgante del Caminito del Rey ya está casi lista para abrir. La estructura tiene 110 metros de longitud, con una altura de 50 metros, y está situado en la parte final del actual recorrido turístico. El nuevo tramo discurre en paralelo al puente de hierro por donde pasa el tren, junto al túnel de El Chorro en Álora. Y el paso estará limitado a un número de personas cada vez para evitar aglomeraciones.
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Un arquitecto no puede hacer un puente colgante (más allá de sugerir alguna decoración en la integración paisajística), estas cosas son territorio de los camioneros (ingenieros de canales y puertos), las cargas dinámicas son un mundo aparte, que no se da con la suficiente profundidad en arquitectura o en ingenierías generales.
En todos los chistes sobre Calatrava, la gente se olvida que el es ingeniero de caminos. Aunque al final del día sea poco más que un escultor con demasiada labia y poco sentido común.
Sabes que no irá a la puta calle. Seguramente es el primo del alcalde (o similar).
*Para facilitar la prueba se usan cargas estáticas, que son camiones bien cargado.