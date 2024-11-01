De esta forma tan original se pone a prueba la nueva pasarela colgante del Caminito del Rey  

La nueva pasarela colgante del Caminito del Rey ya está casi lista para abrir. La estructura tiene 110 metros de longitud, con una altura de 50 metros, y está situado en la parte final del actual recorrido turístico. El nuevo tramo discurre en paralelo al puente de hierro por donde pasa el tren, junto al túnel de El Chorro en Álora. Y el paso estará limitado a un número de personas cada vez para evitar aglomeraciones.