edición general
4 meneos
25 clics
Para qué esperar a la jubilación para viajar: trabajadores mayores de 50 se hacen nómadas digitales y cuentan sus experiencias

Para qué esperar a la jubilación para viajar: trabajadores mayores de 50 se hacen nómadas digitales y cuentan sus experiencias

Ya hemos visto que cada vez hay más mayores de 50 años estudiando y yéndose de Erasmus en España y es que hasta las universidades lo fomentan. Ahora vamos a conocer otra tendencia: la de la gente que decide hacerse nómada digital cuando ya han cumplido los 50 años y más. Recuerdan cómo para muchos adultos mayores, la jubilación o la semijubilación es un momento para explorar nuevas experiencias y redescubrir pasiones. Tras años de trabajo y responsabilidades familiares tradicionales, la oportunidad de viajar y experimentar diferentes culturas.

| etiquetas: nomada digital , pensionados , imserso , prejubilacion
3 1 0 K 41 actualidad
5 comentarios
3 1 0 K 41 actualidad
Pedro_Bear #1 Pedro_Bear *
La envío porque según la última encuesta de Menéame, la media de edad aquí se sitúa en el rango de los 50 y 70 años. {0x1f4aa} {0x1f474}
3 K 48
Aokromes #2 Aokromes
#1 no creo que sea de los jovenes de la pagina xD
0 K 13
mis_cojones_en_bata #3 mis_cojones_en_bata
#1 wow, por fin puedo fardar que soy de los más jóvenes del lugar, con mis cuarenta y pico 8-D
0 K 16
Don_Pixote #4 Don_Pixote
#1 ahora se entiende a muchos usuarios todo el día por aquí

Son boomers forrados con decenas de pisos :troll:
0 K 7
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
viajar para hacer el boomer, quedate en tu cuidad y deja de hacer el hortera por ahi, pero claro para lo que me queda en el convento...
0 K 8

menéame