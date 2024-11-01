Para qué esperar a la jubilación para viajar: trabajadores mayores de 50 se hacen nómadas digitales y cuentan sus experiencias

Ya hemos visto que cada vez hay más mayores de 50 años estudiando y yéndose de Erasmus en España y es que hasta las universidades lo fomentan. Ahora vamos a conocer otra tendencia: la de la gente que decide hacerse nómada digital cuando ya han cumplido los 50 años y más. Recuerdan cómo para muchos adultos mayores, la jubilación o la semijubilación es un momento para explorar nuevas experiencias y redescubrir pasiones. Tras años de trabajo y responsabilidades familiares tradicionales, la oportunidad de viajar y experimentar diferentes culturas.