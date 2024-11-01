El espejismo del Congreso sobre la trata: ideología, datos incómodos y la sombra de Letizia

En el CaixaForum de Madrid se ha celebrado el III Congreso Internacional sobre la Trata de Seres Humanos. Un evento que, visto desde la prensa oficial, parece el summum del compromiso social: la reina Letizia en primera fila, la ministra de Igualdad como protagonista, expertos de aquí y de allá alertando sobre la pornografía, las redes sociales, la prostitución y la trata. El problema es que, una vez rascamos la superficie, el congreso parece menos un foro científico y más un púlpito ideológico. Se han lanzado afirmaciones que ignoran.
No estoy de acuerdo de abolir la prostitución ni en desacuerdo, sencillamente no se cuál es la mejor solución si es que la hay, pero la campaña que hay últimamente con pintar a las prostitutas como personas que ejercen la prostitución de manera voluntaria sin coacciones y de buena gana no cuela porque sencillamente no es cierta.
Muchas,muchísimas están obligadas o bien por proxenetas o bien por
Hablando del artículo se nota que usa comparaciones torticeras como comparar la trata para trabajar (que es ilegal, por supuesto) con la trata para prostitución. El trabajo no se puede prohibir, la prostitución si.
Si tú estás criticando que el gobierno no está siguiendo los estudios científicos y actúa por ideología no puedes hacer lo mismo para defender lo contrario y pretender parecer imparcial.
Hay muchos casos de personas que viven en situación de semiesclavitud.