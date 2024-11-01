El espejismo del Congreso sobre la trata: ideología, datos incómodos y la sombra de Letizia

En el CaixaForum de Madrid se ha celebrado el III Congreso Internacional sobre la Trata de Seres Humanos. Un evento que, visto desde la prensa oficial, parece el summum del compromiso social: la reina Letizia en primera fila, la ministra de Igualdad como protagonista, expertos de aquí y de allá alertando sobre la pornografía, las redes sociales, la prostitución y la trata. El problema es que, una vez rascamos la superficie, el congreso parece menos un foro científico y más un púlpito ideológico. Se han lanzado afirmaciones que ignoran.