España tarda casi un año en publicar las causas de muerte, un plazo que lastra la vigilancia sanitaria

Expertos en salud pública y forenses reclaman certificados electrónicos plenamente integrados para ganar rapidez en conocer las causas de muerte y poder reaccionar a tiempo ante epidemias

ES FAAAAALSO Y MUUUUY FALSO. si esto fuera verdad, de las muertes por Covid no nos habríamos enterado nunca porque habría pasado todo un año y entonces nadie habría podido reaccionar ante epidemias porque ya estaríamos todos muertos!! los esfuerzos de los nuevos dueños de PRISA por acomodarse respecto al nuevo poder de derechas y muy de derechas son cada vez mas ridículos!
