España no es el país de la UE que más crece: hay 15 estados que van más rápido

A pesar del buen ritmo de la economía, España no es el país que más crece de Europa. Está por encima de la media y también supera a los cuatro mayores estados de la UE (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido), pero está lejos de ser el país puntero. Solo en la eurozona hay ocho países que crecen más que España (en algunos no hay datos del segundo trimestre, pero en el primero ya iban más rápido) y otros siete que son miembros de la Unión Europea, pero no están dentro del euro.