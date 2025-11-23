Lo que España se juega en Extremadura: PP, PSOE y Vox empiezan a pintar el nuevo mapa en la última batalla política del año

María Guardiola apostó por el adelanto sin tener una mayoría atada. Los sondeos indican una victoria holgada, pero insuficiente. Dependería de Vox, pero tras una coalición fracasada, que rompió, la negociación ya no sería la misma que en 2023. Tampoco puede legislar, el mandato había llegado a un punto muerto. La presidenta confía en que los extremeños interpreten que sin un gobierno con plena autonomía no podrá desarrollar un programa. El PSOE no tiene opciones, pero tampoco intención de investir a la candidata del PP.