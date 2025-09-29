En España hay 150.000 empleos sin cubrir, la mayoría en el sector servicios

Alberto Núñez Feijoo ha propuesto dar prioridad a los inmigrantes que lleguen para “trabajar en los sectores donde hay falta de mano de obra”, implementando además un sistema “de puntos” que premie a quienes quieran cubrir estas vacantes. Según los últimos datos publicados por el INE, en el segundo trimestre de 2025 había 149.700 empleos sin cubrir en España, aunque con importantes diferencias en cada sector.
...y otros mitos. Si vienen a por una vida mejor, es imposible que vengan a por trabajos de mierda
Y ahora, hay mucha demanda.,
Cuando dejen de tratar el mercado de trabajo bajo régimen comunista se soluciona el problema. No quieren mercado liberal... Pues eso.
Que me quiero jubilar con 110 años, joer .
Albañiles cualificados, claro.
Lo tomaréis a choteo, pero por el pueblo de mi mujer y por los alrededores los albañiles/carpinteros/chapuzas varios o se han jubilado o están a punto. En resumen, que quieres cambiar el baño o la cocina y te tardan tres años.
Vamos, que andan por allí a la caza del albañil con más ansia que de expertos en IA en Google o Amazon.
No, que no es broma, que soy del gremio.
Por desgracia se ha perdido el interés por estos trabajos. Son jodidos , si, pero siguen haciendo falta.