En España hay 150.000 empleos sin cubrir, la mayoría en el sector servicios

Alberto Núñez Feijoo ha propuesto dar prioridad a los inmigrantes que lleguen para “trabajar en los sectores donde hay falta de mano de obra”, implementando además un sistema “de puntos” que premie a quienes quieran cubrir estas vacantes. Según los últimos datos publicados por el INE, en el segundo trimestre de 2025 había 149.700 empleos sin cubrir en España, aunque con importantes diferencias en cada sector.