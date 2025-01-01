España elige una apuesta arriesgada con el rechazo de los cazas de EEUU: esperar a los portaviones y las aeronaves de sexta generación

España ha confirmado esta semana una realidad que los mentideros militares discutían desde hace tiempo: Madrid veía con malos ojos adquirir los F-35 Lightning II estadounidenses y prefería buscar "alternativas"; un eufemismo para decir que la Armada tendrá sus capacidades aeronavales mermadas durante años. Con esta decisión, Defensa deberá buscar fórmulas para estirar sus actuales capacidades aéreas, hacer malabares con los aliados de la OTAN y desarrollar armas alternativas. Las opciones que se le dibujan al poder militar aéreo en España pasa
| etiquetas: f-35 , armada , españa , eeuu , portaaviones
No como con los F35, que son la caña siempre y cuando te de permiso EEUU para usarlo, claro.
Yo invertiria en la construccion de portadrones y en los propios drones. Mas barato de fabricar y mantener
Aun asi, un dron no hace lo mismo que un f35, pero tampoco es que sea 100% necesario
El caso es que tener F35 tampoco es algo que me haga mucha ilusión, y lo digo siendo totalmente consciente de dos cosas; que es el mejor avión que podemos comprar y de las absurdas limitaciones que vienen el las condiciones.
Nadie compraría un equipo con eso, nadie
Lo que tienes que tener son las actualizaciones, como con cualquier maquinaria moderna; sean tractores o rotuladoras
Y si no pagas, te quedas sin ello
Lo del botón es un bulo exagerado que se cae por su peso