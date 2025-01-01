edición general
España elige una apuesta arriesgada con el rechazo de los cazas de EEUU: esperar a los portaviones y las aeronaves de sexta generación

España ha confirmado esta semana una realidad que los mentideros militares discutían desde hace tiempo: Madrid veía con malos ojos adquirir los F-35 Lightning II estadounidenses y prefería buscar "alternativas"; un eufemismo para decir que la Armada tendrá sus capacidades aeronavales mermadas durante años. Con esta decisión, Defensa deberá buscar fórmulas para estirar sus actuales capacidades aéreas, hacer malabares con los aliados de la OTAN y desarrollar armas alternativas. Las opciones que se le dibujan al poder militar aéreo en España pasa

powernergia #3 powernergia
No se vosotros, pero yo estoy dispuesto a esperar todo lo que haga falta antes de comprar nada a un país que claramente es nuestro enemigo.
largo #18 largo
#3 Sobre todo si son fail35 de esos.
BRRZ #19 BRRZ
#3 sobretodo si el principal riesgo español viene en la frontera sud y este riesgo puede ser más amigo de USA que nosotros.
shinjikari #1 shinjikari
la Armada tendrá sus capacidades aeronavales mermadas durante años

No como con los F35, que son la caña siempre y cuando te de permiso EEUU para usarlo, claro.
#5 cybermouse
#1 Con lo que iban a costar los F35 que compren unos cientos de miles de drones en Aliexpress y asunto arreglao :troll:
Ihzan #4 Ihzan
El f35 es caro y nunca es tuyo.

Yo invertiria en la construccion de portadrones y en los propios drones. Mas barato de fabricar y mantener
#6 cybermouse
#4 Ese es el futuro por mucho que a algunos les joda
Enésimo_strike #7 Enésimo_strike
#4 si quieres algo que haga lo que hace el F35, que lo haga sin piloto y además pretendes hacerlo desde prácticamente 0 te va a salir la unidad a bastante más de lo que vale un F35. Hay que ser realistas.
ur_quan_master #10 ur_quan_master *
#7 que haga lo que hace el F35... ¿Te refieres a gastar una fortuna por hora de vuelo?
Ihzan #11 Ihzan
#7 Puede, pero seria MIO, y el dinero del desarrollo generaria riqueza en mi pais.

Aun asi, un dron no hace lo mismo que un f35, pero tampoco es que sea 100% necesario
Enésimo_strike #14 Enésimo_strike
#11 puede no, es algo seguro. Y que no llegaría a tiempo para 2030 es algo tambien garantizado.

El caso es que tener F35 tampoco es algo que me haga mucha ilusión, y lo digo siendo totalmente consciente de dos cosas; que es el mejor avión que podemos comprar y de las absurdas limitaciones que vienen el las condiciones.
JuanCarVen #12 JuanCarVen
#4 Y de momento el Eurofighter es de fabricación europea.
victorjba #9 victorjba
En estos momentos comprar F35 es una locura, son carísimos y un pirado tiene el kill switch. La pregunta es si un astillero español tiene capacidad de fabricar un chisme de más de 250 m de eslora.
ElenaCoures1 #13 ElenaCoures1
#9 Que cansino es el tema del kill switch
Nadie compraría un equipo con eso, nadie
victorjba #15 victorjba
#13 Esas compras suelen tener motivos políticos detrás. La verdad es que para que ese avión funcione al 100% tiene que estar conectado a unos servidores americanos. Si te niegan el acceso tienes un avión "normalito" que te ha costado uno y parte del otro.
ElenaCoures1 #17 ElenaCoures1
#15 No señor
Lo que tienes que tener son las actualizaciones, como con cualquier maquinaria moderna; sean tractores o rotuladoras
Y si no pagas, te quedas sin ello
Lo del botón es un bulo exagerado que se cae por su peso
#8 guillersk
Arriesgado, pero necesario, un F35, como dicen, viene con "maleta" que ahora mismo no es asumible
ehpspsps2 #16 ehpspsps2
Para qué queremos comprar unos aviones que tienes que pedir permiso para usarlos. En el hipotético caso de que el reino de Marruecos quisiese asaltar un islote, ponle uno cualquiera, "perejil" por ejemplo. Si quisiésemos utilizar los F-35 para bombardear el islote... tendríamos que pedir permiso al rubito y claro... contra marruecos no te van a autorizar a emplear los aviones esos. Con lo que tenerlos o no tenerlos es lo mismo. Para otros conflictos siempre estamos en la OTAN.
#2 Aas59
Nada de chatarra americana.
