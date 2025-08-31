España da por finalizada la peor parte de la ola de incendios: "Esta batalla la hemos ganado entre todos"

España ha pasado de fase de preemergencia a estado de alerta y seguimiento permanente, dando por finalizada la peor parte del episodio de incendios forestales más trágico y devastador la historia reciente del país, que ha afectado especialmente a Castilla y León y Galicia. Así lo ha informado en una comparecencia de prensa la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación (Cecod), donde la víspera se acordó que las circunstancias habían mejorado lo suficiente como para pasar..