España da por finalizada la peor parte de la ola de incendios: "Esta batalla la hemos ganado entre todos"

España ha pasado de fase de preemergencia a estado de alerta y seguimiento permanente, dando por finalizada la peor parte del episodio de incendios forestales más trágico y devastador la historia reciente del país, que ha afectado especialmente a Castilla y León y Galicia. Así lo ha informado en una comparecencia de prensa la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación (Cecod), donde la víspera se acordó que las circunstancias habían mejorado lo suficiente como para pasar..

#1 veratus_62d669b4227f8
Pues menos mal que se ha ”ganado"...No me imagino que hubiera sido perderla.
8 K 78
powernergia #5 powernergia
#1 Las víctimas mortales han sido excepcionalmente bajas dadas las cifras.
0 K 13
#7 intotheflow
#5 En efecto, pero la magnitud de los daños causados debería bastar para evitar mensajes triunfalistas.
0 K 7
shake-it #20 shake-it
#5 Las víctimas mortales humanas han sido prácticamente anecdóticas. El resto de vidas que se han perdido, algunas de las cuales abarcaban unos cuantos siglos, incalculable. Alguna vez, como espcie, deberíamos dejar de mirarnos el ombligo.
0 K 15
#21 amusgada
#5 las más de 5,5 millones de tn de CO2 que emitimos a la atmósfera no lo han sido tanto. Y tienen su correlato en pérdidas de vidas humanas, que la contaminación también mata.
0 K 8
strike5000 #13 strike5000
#1 Victoria pírrica, lo llaman.
1 K 18
Nylo #19 Nylo
#1 entro, te voto y me voy.
0 K 9
Kantinero #2 Kantinero
Una mierda entre todos, los máximos responsables de las comunidades autónomas han sido los principales amigos del fuego
6 K 70
strike5000 #14 strike5000
#2 Sin excluir la responsabilidad de esa panda de mangantes que tenemos al cargo, creo que se ha detenido a más de cien personas en relación a los incendios. Para mí esos son los máximos responsables.
0 K 10
treu #15 treu *
#2 y lo más triste es que no va a ocurrir nada, todo seguirá igual. Ahí tienes a Mazon.
0 K 10
Mediorco #3 Mediorco
Algunos solo ponen piedras en el camino, como el PP.
3 K 38
Asimismov #6 Asimismov
#3 y palos en las ruedas, azúcar en la gasolina y pelos en las cañetías: son la obstrucción por la obstrucción.
0 K 12
autonomator #9 autonomator
Comienza la temporada de pedrisco e inundaciones.
0 K 13
XtrMnIO #18 XtrMnIO
A pesar de la incompetencia del PP...
0 K 13
Priorat #16 Priorat
No la hemos ganado. La hemos perdido.
0 K 12
reithor #4 reithor
Ahora entramos en la siguiente fase de batalla del relato... Que hartazgo
0 K 12
camvalf #8 camvalf
Entre todos menos lo de siempre.
#4 Ahora lo que empezamos en la rueda de las reclasificaciones del terreno quemado para ver donde interesa construir esa urbanizacion tan chula que le presente al concejal de turno.
0 K 11
reithor #10 reithor *
#8 que dices, urbanización chula en la España vacía...con vistas que recuerdan la estepa de Mordor
0 K 12
camvalf #11 camvalf
#10 No subestimes el poder de una urbanización de lujo en medio de la nada pero cerca o dentro de una zona protegida, o le explotación de una zona donde se sospeche que puedan sacar algo.
0 K 11
ChatGPT #17 ChatGPT
Vaya concepto de “ganar” más retorcido
0 K 10
#12 Madmaxi
Ok, para cuando la siguiente temporada de los titulos falsos del 3 cargo del estado? Estoy esperando el desenlace...
0 K 6

