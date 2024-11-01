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España se corona como mejor destino LGBTQ del mundo
Los "Spartacus Travel Awards 2026" reconocen a España como uno de los destinos más abiertos, seguros y acogedores para el turismo LGBTQ
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#1
calde
Para escarnio de los fachas!
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#6
Aokromes
#1
* a pesar de los fachas.
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#2
Ratoncolorao
A mí esto me da más orgullo que España gane el Mundial, fíjate.
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#5
inventandonos
*
No me llaméis agorero, pero no puedo evitar recordar que Berlín era la ciudad más tolerante con la comunidad homosexual del mundo en la década de 1920. Tan solo 20 años después los estaban metiendo en campos de concentración.
Con esto quiero decir que las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana y que ningún derecho te lo dan gratis.
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#3
Verdaderofalso
Campeones! Campeones! Oe oe oe!
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#4
yabumethod
Yo os digo yo como persona parte de la comunidad y de vivr en zona que es epicentro de turismo gay que asi es. Muchos emigran a España imunicamente por eso, de todos los paises del mundo. Por si hay alguno dramatico con el tema a pesar de todo lo que vemos estamos a la cabeza en ese sentido.
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#7
Nobby
Cómo dicen los jóvenes ahora: PEC
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comentarios)
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Con esto quiero decir que las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana y que ningún derecho te lo dan gratis.