España consume hoy menos electricidad que en 2007

Red Eléctrica, operador del sistema eléctrico nacional, acaba de publicar los datos de producción de electricidad y demanda de agosto. La principal fuente de electricidad en agosto de 2025 ha sido el Sol, con el que el país ha generado 6.399 gigavatios hora (la segunda, la nuclear: 5.077 GWh). Estima que España usó en agosto 22.128 GWh (-1,5% menos que la demanda de agosto de 2024). España ha demandado en lo que llevamos de año 170.653 GWh (en el mismo lapso enero/agosto del año 2007, la demanda en España fue de 174.077 GWh).

| etiquetas: españa , electricidad , 2007 , 2025 , red eléctrica , ree , egergía , solar , nuclear
Comentarios destacados:          
#20 Deperdidos *
#12 "No debería" lo traduces como lo que te dé la gana cuando literlamente el artículo dice que las razones son el autoconsumo, la eficiencia energética en hogares e industrias y que no se ha electrificado lo suficiente para sustituir combustibles fósiles gracias a ese excedente generado.

Si vienes a trolear Mileinadas al menos reconoce las evidencias para no hacer el ridículo.
9 K 101
valandildeandunie #24 valandildeandunie
#20 Era dejarlo en ridículo, no matarlo, animal.
3 K 49
#27 Deperdidos
#24 Es que vaya tela con los ultraliberales, al menos que se curren sus magufadas.
1 K 18
#7 Deperdidos *
#4 Tú tienes tu opinión terraplanista neoliberal, yo te paso unos datos. Es un fenómeno que se está dabndo en toda Europa ya conocido desde hace bastantes años.
www.lavanguardia.com/dinero/20240118/9496588/demanda-electrica-electri

Que el poder adquisitivo de la clase obrera ha bajado es también cierto pero no explica la bajada estructural del consumo eléctrico. Correlación y causalidad etc.
8 K 91
Findeton #12 Findeton *
#7 De hecho ese mismo artículo dice que "cae la demanda y no debería", y habla de la falta de electrificación.

Sobre el poder adquisitivo, señalar a la inflación, 100% creada exclusivamente por el estado.
0 K 9
#25 Deperdidos
#12 Y no es que estemos inventando la rueda, solo hay que buscar en google. Hasta Turiel lo usa para vender catastrofismo ya que, si bien en principio es positivo, la falta de salidas de ese excedente generado por renovables y eficiencia no se está pudiendo usar para reducir gas y gasolina. Turiel dice que porque es imposible electrificar y entonces, en un sistema capitalista, esa mejora de producción genera disrupciones y pérdidas a empresas.

Pero, obviamente no es 'la pobreza' la causa.
0 K 10
#39 sarri
#25 Yo creo que hay muchos factores que afectan, y no es nada fácil entender todas las correlaciones. Mejora de la eficiencia y mayor autoconsumo? Por supuesto, pero también hay mucha industria que se ha deslocalizado (no en España, en Europa y occidente en general), hay sectores de difícil electrificación (vehículos ligeros es una cosa, pero camiones o maquinaria es otro cantar), etc.

El 'catastrofista' de Turiel también propone electrificar el transporte de larga distancia con trenes, con el ahorro en energía, contaminación, mantenimiento de carreteras... que supondría pero por lo que sea no se suelen publicitar sus propuestas.
0 K 8
#42 Deperdidos
#39 Ojo, que comparto mucho de lo que dice Turiel. Pero en este caso, que tiene un poco de mejora real al ocupar generación eléctrica renovables y eficiencia por mejoras, le saca punto al daño que esa mejora hace en empresas porque no se puede colocar el excedente. Muy a favor de construir muchas más lineas de ferrocarril y cesar de una vez la construcción absurda de más autovias.
0 K 10
#26 Alcalino
#12 la inflación es la subida de precio de los bienes de consumo.

El precio de un bien viene dado por todos los costes agregados de la cadena de fabricación, más los impuestos, menos las subvenciones.

En los costes de fabricación tienes materias primas, transporte, energía y sueldos. Si cualquiera de esos elementos sube de precio, automáticamente sube el precio final.

Y si, los impuestos del estado juegan un papel importante, pero olvidas que muchas industrias están fuertemente subvencionadas, así que en muchos casos una cosa compensa a la otra.

Así que eso de que la inflación es 100% por culpa del Estado es un bulo, es falso, es una mentira cochina, es tratar de engañar a la gente
1 K 18
millanin #33 millanin
#12 claro. El estado es el único que crea inflación.
0 K 7
Findeton #43 Findeton *
#33 Y por eso como EEUU en el siglo XIX usaba el patrón oro, no hubo inflación acumulada ni en 100 años, de hecho de 1800 a 1900 hubo un 33% de deflación en el dólar.

Sí, la inflación es una opción política.
0 K 9
#30 Selection *
#7 Saca los datos que te dé la gana, la riqueza y bienestar de una sociedad se mide entre otras cosas en términos de cuánta energía consume.

Y puedo no estar de acuerdo con #4 en mil cosas pero en esta tiene razón.

PD: menor consumo en la industria pesada es pobreza también.
0 K 7
#37 Deperdidos
#30 Claro, la riqueza se mide en bombillas incandescentes de los 80, lavavajillas de hace 30 años y neveras del agüelo xD
0 K 10
Findeton #1 Findeton
Se llama pobreza.
7 K 83
alcama #2 alcama
#1 Yo creo que es por el cambio climático
4 K -12
#3 Deperdidos
#1 Se llama eficiencia por una parte y menor consumo en la industria pesada
17 K 178
Findeton #4 Findeton
#3 No, se llama pobreza. También medido en gramos de oro los salarios han bajado.
2 K 27
#13 Klamp
#4 estas usando un asset especulativo para calcular los ingresos de una familia? Porque no mejor usas directamente el bitcoin?
3 K 45
Peka #16 Peka
#4 No estoy de acuerdo, en mi casa he medido siempre el consumo y la entrada de nuevos electrodomésticos y luces led, ha conseguido reducir mucho el consumo. Muchos lo han reducido sin saberlo.

Eso si, la pobreza energética existe.
3 K 54
#32 LaMinaEnMiPuerta
#4 Un 4% menos. Si cuentas el autoconsumo de hogares y fábricas te saldrá que España gasta más. Y eso sin contar la eficiencia en tanto tiempo.

No os salen las cuentas pero hay que vender.
1 K 18
powernergia #34 powernergia
#4 Y medido en BTC han bajado hasta el salario de los noruegos.

#3
0 K 12
platypu #6 platypu
#3 se llama ignorancia
1 K 7
ChatGPT #31 ChatGPT
#3 la eficiencia no compensa el incremento en población ni de lejos.

Simplemente ha bajado la industria y ha aumentado mucho el autoconsumo.
1 K 19
#5 elfin
#1 es un indicador claro de que la economía va como un cohete
2 K 33
powernergia #9 powernergia *
#1 Mas bien refleja la bajada de la producción industrial y el aumento del autoconsumo.

#5
8 K 84
#15 cunaxa
#5 Si conocieras de algo España, sabrías que uno de los objetivos que tenemos en mi país es que haya una mayor eficiencia eléctrica, es decir, que el país siga funcionando económicamente igual o mejor que antes pero que además se haga con menos consumo de energía.
¿ En tu país no tenéis objetivos de eficiencia energética ?
0 K 7
#19 elfin
#15 en mozambique no
0 K 17
#8 Pixmac
#1 No dirías lo mismo si fuera Argentina :troll:
2 K 36
Findeton #14 Findeton
#8 Porque en Argentina el consumo ha aumentado.
0 K 9
Peka #11 Peka
#1 Le queda muy poco karma a alcama, animo, entre todos podemos quitar de en medio a este troll.
2 K 39
comadrejo #38 comadrejo *
#11 Forma parte de la granja trolistica de "catalanofachas".
Está haciendo un esfuerzo titánico por mantenerlo a flote. :troll:
0 K 11
Kasterot #17 Kasterot
#1 desindustrialización?
1 K 25
#18 z1018
#1 a instalar millones de paneles solares para autoconsumo y mejorar la eficiencia energética se le llama ahora pobreza.

Yo creo que lo pobre es tu comentario.
3 K 29
#29 Restrepo77
#1 Se llama autoabastecimiento, LED, Inverter, aerotermia, sistemas de control inteligente de consumo,.. vamos todo lo contrario a la pobreza que te acecha.
0 K 6
#10 cunaxa
Hay que tener en cuenta todas las instalaciones de autoconsumo, que no pasan por REE (no están en esos números) y no son precisamente pocas.

A lo mejor hoy se consume más que en 2007 pero pasa menos por la red.
3 K 38
victorjba #23 victorjba
Y a pesar de la menor demanda el precio no para de subir. ¿Libre mercado? El que tengo aquí colgado.
2 K 36
Priorat #40 Priorat
También para los que dicen que no caben los coches eléctricos. Solo con la caída de generación entre 2007 y hoy, caben más de 10.000.000 de coches eléctricos.

Por cierto. Caída en demanda que ha sucedido en la mayoría de Europa, incluyendo Francia, Alemania e Italia.
1 K 15
#22 bibubibu
Pues una buena noticia, significa que se tira más de energías renovables y además de eficiencia en la distribuciónn y gasto.

Todo lo que sea menos gasto supérfluo en energía es bienvenido, si además el gasto es mucho meno porque se usan energías baratas, todavía bastante mejor aún.
1 K 15
angelitoMagno #35 angelitoMagno
Cambiar todas las bombillas incandescentes por luces LED sirvió para algo 8-D
0 K 14
LoboAsustado #41 LoboAsustado
#35 sobre todo en vigo xD
0 K 9
cosmonauta #36 cosmonauta *
Según el decrecionista pasivosgresivo, eso es malo.
0 K 11
ChatGPT #21 ChatGPT *
Teniendo en cuenta que el autoconsumo solar no se contabiliza en estas estadísticas…
0 K 10
cuchufletas #28 cuchufletas
Hasta que todos los Centros de Datos de Hyperescala que están aprobados empiecen a funcionar, entonces vamos a flipar.
0 K 9

