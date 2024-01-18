España consume hoy menos electricidad que en 2007

Red Eléctrica, operador del sistema eléctrico nacional, acaba de publicar los datos de producción de electricidad y demanda de agosto. La principal fuente de electricidad en agosto de 2025 ha sido el Sol, con el que el país ha generado 6.399 gigavatios hora (la segunda, la nuclear: 5.077 GWh). Estima que España usó en agosto 22.128 GWh (-1,5% menos que la demanda de agosto de 2024). España ha demandado en lo que llevamos de año 170.653 GWh (en el mismo lapso
enero/agosto del año 2007, la demanda en España fue de 174.077 GWh).
| etiquetas: españa , electricidad , 2007 , 2025 , red eléctrica , ree , egergía , solar , nuclear
Si vienes a trolear Mileinadas al menos reconoce las evidencias para no hacer el ridículo.
www.lavanguardia.com/dinero/20240118/9496588/demanda-electrica-electri
Que el poder adquisitivo de la clase obrera ha bajado es también cierto pero no explica la bajada estructural del consumo eléctrico. Correlación y causalidad etc.
Sobre el poder adquisitivo, señalar a la inflación, 100% creada exclusivamente por el estado.
Pero, obviamente no es 'la pobreza' la causa.
El 'catastrofista' de Turiel también propone electrificar el transporte de larga distancia con trenes, con el ahorro en energía, contaminación, mantenimiento de carreteras... que supondría pero por lo que sea no se suelen publicitar sus propuestas.
El precio de un bien viene dado por todos los costes agregados de la cadena de fabricación, más los impuestos, menos las subvenciones.
En los costes de fabricación tienes materias primas, transporte, energía y sueldos. Si cualquiera de esos elementos sube de precio, automáticamente sube el precio final.
Y si, los impuestos del estado juegan un papel importante, pero olvidas que muchas industrias están fuertemente subvencionadas, así que en muchos casos una cosa compensa a la otra.
Así que eso de que la inflación es 100% por culpa del Estado es un bulo, es falso, es una mentira cochina, es tratar de engañar a la gente
Sí, la inflación es una opción política.
Y puedo no estar de acuerdo con #4 en mil cosas pero en esta tiene razón.
PD: menor consumo en la industria pesada es pobreza también.
Eso si, la pobreza energética existe.
No os salen las cuentas pero hay que vender.
#3
Simplemente ha bajado la industria y ha aumentado mucho el autoconsumo.
#5
¿ En tu país no tenéis objetivos de eficiencia energética ?
Está haciendo un esfuerzo titánico por mantenerlo a flote.
Yo creo que lo pobre es tu comentario.
A lo mejor hoy se consume más que en 2007 pero pasa menos por la red.
Por cierto. Caída en demanda que ha sucedido en la mayoría de Europa, incluyendo Francia, Alemania e Italia.
Todo lo que sea menos gasto supérfluo en energía es bienvenido, si además el gasto es mucho meno porque se usan energías baratas, todavía bastante mejor aún.