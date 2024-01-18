España consume hoy menos electricidad que en 2007

Red Eléctrica, operador del sistema eléctrico nacional, acaba de publicar los datos de producción de electricidad y demanda de agosto. La principal fuente de electricidad en agosto de 2025 ha sido el Sol, con el que el país ha generado 6.399 gigavatios hora (la segunda, la nuclear: 5.077 GWh). Estima que España usó en agosto 22.128 GWh (-1,5% menos que la demanda de agosto de 2024). España ha demandado en lo que llevamos de año 170.653 GWh (en el mismo lapso enero/agosto del año 2007, la demanda en España fue de 174.077 GWh).