Ese gran pintor

Me gusta pintar cuadros
con chicles revenidos
poniendo mil sentidos
en tan bella labor.
Me gusta ver las musas
huir, acojonadas,
si añado pinceladas
de aceite de tractor.
**
Me gusta que los lienzos
parezcan estropajos
con mil espumarajos,
con trozos de pulmón,
y si alguien me critica
decir que su ignorancia
no alcanza la fragancia
de tanta inspiración.
**
Me gusta pintar perstes
berridos y estertores
poniendo mil colores
por ahí, al buen tun tun,
y un día, si es posible,
pintar la sodomía
emn la radiografía
de una fosa común.
**
Me gusta ver artistas
que van sin disimulo
de porros hasta el culo
mostrarme la verdad,
decirme que han sentido
sus vidas traspasadas
por fuertes oleadas
de amor y libertad.
***
Me gusta que los hippies
se vistan de marranos
y untándose las manos
de tiza o de carbón
proclamen la grandeza
de un mundo donde el arte
no deba tomar parte
del agua y del jabón.
**
Me gusta ver la vida
sin cielo y sin sentido,
oyendo el alarido
del genio en mi interior,
me gustan las ideas
que presta la cerveza
y pierdo la cabeza
por ser un gran pintor.
Feindesland. 1997.