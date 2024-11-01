Ese gran pintor

Me gusta pintar cuadros

con chicles revenidos

poniendo mil sentidos

en tan bella labor.

Me gusta ver las musas

huir, acojonadas,

si añado pinceladas

de aceite de tractor.

**

Me gusta que los lienzos

parezcan estropajos

con mil espumarajos,

con trozos de pulmón,

y si alguien me critica

decir que su ignorancia

no alcanza la fragancia

de tanta inspiración.

**

Me gusta pintar perstes

berridos y estertores

poniendo mil colores

por ahí, al buen tun tun,

y un día, si es posible,

pintar la sodomía

emn la radiografía

de una fosa común.

**

Me gusta ver artistas

que van sin disimulo

de porros hasta el culo

mostrarme la verdad,

decirme que han sentido

sus vidas traspasadas

por fuertes oleadas

de amor y libertad.

***

Me gusta que los hippies

se vistan de marranos

y untándose las manos

de tiza o de carbón

proclamen la grandeza

de un mundo donde el arte

no deba tomar parte

del agua y del jabón.

**

Me gusta ver la vida

sin cielo y sin sentido,

oyendo el alarido

del genio en mi interior,

me gustan las ideas

que presta la cerveza

y pierdo la cabeza

por ser un gran pintor.

Feindesland. 1997.