El escape de una vaquilla en Alicante saca a la luz celebraciones taurinas ilegales

Este sábado, la Policía Local de Alicante ha localizado una finca en la que se llevaban a cabo actividades taurinas sin autorización, tras un incidente provocado por la fuga de una vaquilla que obligó a interrumpir la circulación en la AP7 durante unos 40 minutos. El suceso comenzó cuando el animal escapó de un camión y se dirigió hacia la autopista, a la altura de la carretera de l’Assagador, en un área rural de Alicante. Como medida de seguridad, se procedió al corte del tráfico en la vía durante el mediodía, aunque no se produjeron accident