Escabechina de cierres y despidos en el sector del videojuego: los grandes compran a los pequeños y los dejan morir

Los ERE se suceden en esta industria, como ocurre actualmente en Activision Blizzard, dependiente a su vez de Microsoft y propietario entre otros productos del Candy Crush. Los afectados apuntan que esta dinámica se reproduce tras las erróneas previsiones de crecimiento por parte de los empresarios tras la pandemia, impulsada a su vez por la deslocalización de la producción hacia el sudeste asiático y la introducción de la inteligencia artificial en los procesos de desarrollo

