edición general
2 meneos
16 clics

La errática diplomacia de Trump

El presidente estadounidense entiende la negociación desde la relación personal y la transacción.

| etiquetas: internacional , diplomacia , trump
1 1 0 K 20 politica
2 comentarios
1 1 0 K 20 politica
themarquesito #1 themarquesito
Para Trump, todo gravita en torno a sí, pero sobre todo la pregunta fundamental para él es cuánto dinero va a sacar él personalmente.
0 K 20
Asimismov #2 Asimismov
¿Errática? Más bien herrada, es más propia de semovientes, acémilas y otros cuadrúpedos.
0 K 12

menéame