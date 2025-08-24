·
7562
clics
Sheila Muñoz Polo, exmodelo falangista y traficante de odio
4978
clics
Impresionantes diapositivas Kodachrome de la Alemania Occidental de los años 50 captadas por una enfermera itinerante (ENG)
3863
clics
En 1972, el MIT anticipó la caída de la civilización en 2040; medio siglo después, la predicción parece estar cumpliéndose con inquietante precisión
2952
clics
El 'sorpasso' ecológico de París a Madrid que deja a la Puerta del Sol por los suelos
3793
clics
Amaral, la víctima perfecta de la 'manada digital' a lo largo de veinte años
más votadas
451
“LaLigaGate”: Bloqueo masivo de IPs en España pone en jaque páginas legales y la neutralidad de la red
418
Dimiten varios ministros de Países Bajos como protesta por no lograr que se adopten sanciones contra Israel
566
¿Sabías que el CEO de Instagram es un ciudadano israelí cuya familia vive en tierras palestinas robadas? (EN)
454
A por ella, Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de la dana de Valencia
308
Afra Blanco: "El PP, cada vez que gestiona una crisis, ataca a los profesionales para sacarse responsabilidades de encima"
La errática diplomacia de Trump
El presidente estadounidense entiende la negociación desde la relación personal y la transacción.
internacional
diplomacia
trump
politica
#1
themarquesito
Para Trump, todo gravita en torno a sí, pero sobre todo la pregunta fundamental para él es cuánto dinero va a sacar él personalmente.
#2
Asimismov
¿Errática? Más bien herrada, es más propia de semovientes, acémilas y otros cuadrúpedos.
