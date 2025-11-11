edición general
Entrevista al economista Claudio Katz sobre los intereses de Trump en América Latina

Entrevista al economista Claudio Katz sobre los intereses de Trump en América Latina  

«EEUU sabe que si no recupera en América Latina el dominio económico, no lo va a recuperar en ninguna parte del mundo. Y por eso se ha lanzado con tanta virulencia, transfiriendo como nunca los desequilibrios de EEUU a la región. Dos, que son muy grandes. Uno es problema del narcotráfico, que no es un problema de América Latina, es un problema de EEUU. El consumo de drogas en EEUU, como resultado de la alienación de su sociedad, un conjunto de circunstancias que empujan a esa población a consumir esa cantidad de estupefacientes, pero ellos...

Beltenebros
A ver si es verdad que Trump ordena una inversión terrestre en Venezuela. El país caribeño no tiene armas nucleares, pero si EEUU no ha podido con Yemen, dudo mucho que tenga éxito en Venezuela. Veremos qué sucede.
