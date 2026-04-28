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entra en vigor la ley sobre ascensores que obliga a pagar hasta 40.000 euros a la comunidad de vecinos

La nueva normativa exige a las comunidades de vecinos hacer reformas en sus ascensores que pueden llegar a los 40.000 euros.

| etiquetas: ley , ascensores , comunidades , vecinos , derrama
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4 comentarios
5 1 2 K 53 actualidad
Skiner #1 Skiner *
Parece lógico que se pongan las médidas necesarias de seguridad para que no te mates subiendo o bajando en un ascensor.
Recordar que España es el país del mundo con más ascensores en proporción a su población, alrededor de 24 por cada 1.000 habitantes.
Cerca de 1 millón de ascensores.
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#2 andreu.n1
Si no cumple con lo criterios de seguridad habrá que arreglarlo. ¿Esta gente está proponiendo ya un presupuesto? ¿O solo quieren hacer ver que el maléfico gobierno del perro Sánchez quiere robarnos el dinero?
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Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
La inmensa mayoría de estos ascensores están en fincas antiguas, donde lo normal es que sus habitantes anden justos de dinero. Pues así todo.
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rusito #4 rusito *
#3 Detrás de todo esto, hay empresas de reformas y ascensores inflando presupuestos y administradores de comunidades y presidentes de comunidad esperando cobrar comisiones de 10% o más. La seguridad de un ascensor no tiene que ver con construir una rampa en el portal y ponerlo a cota cero. Bajar el ascensor a cota cero significa eliminar barreras arquitectónicas (escalones) entre la calle y la cabina, permitiendo el acceso directo al nivel del suelo. Antes de que me salten a la chepa recordarles que siempre ha habido minusválidos en sillas de ruedas y ancianos con problemas de movilidad. Algunos aplaudirán pero después lloraran porque el alquiler de un piso es muy caro.
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menéame