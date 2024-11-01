Engel Energy saca adelante su restructuración con la banca en contra

Engel Energy logra escapar de la quiebra a pesar del rechazo de la banca. La firma de autoconsumo, impactada por los mismos problemas que sacudieron a Solarprofit y Holaluz, ha sacado adelante su plan de restructuración en el Juzgado de lo Mercantil. Engel Energy saca adelante la restructuración pero con el compromiso de recortar más de 160 puestos de trabajo entre despidos individuales y un expediente de regulación de empleo. La compañía se quedará en poco más de 60 empleados tras el cierre de sus delegaciones en Canarias, Málaga y Galicia