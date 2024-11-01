La energía eólica: el escudo de España frente a la inestabilidad global

Juan Virgilio Márquez, CEO de la Asociación Empresarial Eólica: "La electrificación de nuestra economía, basada en generación renovable, es la vía para lograr la autonomía estratégica necesaria frente a crisis internacionales". Según datos de la asociación, la generación de energía eólica genera un ahorro anual superior a los 3.000 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles, actuando como un freno efectivo ante los picos de precios del gas.