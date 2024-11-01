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La energía eólica: el escudo de España frente a la inestabilidad global

La energía eólica: el escudo de España frente a la inestabilidad global

Juan Virgilio Márquez, CEO de la Asociación Empresarial Eólica: "La electrificación de nuestra economía, basada en generación renovable, es la vía para lograr la autonomía estratégica necesaria frente a crisis internacionales". Según datos de la asociación, la generación de energía eólica genera un ahorro anual superior a los 3.000 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles, actuando como un freno efectivo ante los picos de precios del gas.

| etiquetas: energía eólica , inestabilidad global
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3 comentarios
6 0 0 K 87 actualidad
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Y la hidráulica, y la nuclear, y la termosolar, y la fotovoltaica y la biomasa todas evitan importaciones de combustibles fósiles.

Menos el ciclo combinado, la cogeneración y los residuos.
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powernergia #3 powernergia
#1 El 100% del combustible nuclear es importado.
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#2 srskiner
Una pena que no se pueda poner un molino sin la manifestación de 14 asociaciones
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