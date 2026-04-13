Una encuesta revela que el canciller alemán Merz es el jefe de Gobierno más impopular del mundo [ENG]

El presidente francés, Emmanuel Macron, ocupó el penúltimo puesto, con un 18 % de aprobación y un 75 % de desaprobación, en la encuesta, que analiza la popularidad de los líderes en las principales democracias. Sin embargo, Merz registró el índice de desaprobación más alto, con un 76 %, mientras que el 19 % de los encuestados se mostró satisfecho con su labor. Una encuesta reciente realizada por Forsa para RTL arrojó resultados similares, con un 78 % de los encuestados insatisfechos con la labor de Merz y un 20 % satisfechos.