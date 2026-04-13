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Una encuesta revela que el canciller alemán Merz es el jefe de Gobierno más impopular del mundo [ENG]

El presidente francés, Emmanuel Macron, ocupó el penúltimo puesto, con un 18 % de aprobación y un 75 % de desaprobación, en la encuesta, que analiza la popularidad de los líderes en las principales democracias. Sin embargo, Merz registró el índice de desaprobación más alto, con un 76 %, mientras que el 19 % de los encuestados se mostró satisfecho con su labor. Una encuesta reciente realizada por Forsa para RTL arrojó resultados similares, con un 78 % de los encuestados insatisfechos con la labor de Merz y un 20 % satisfechos.

| etiquetas: canciller , alemán , impopular , por los suelos
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3 comentarios
5 2 0 K 85 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
El Petit Napoleón y el miniOnTAN con un 75% de desaprobación (ojo, no desaprueba y NS/NC ... desaprueba)
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Butters #3 Butters
Dudo que sea más impopular que Netanyahu
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#2 Nuisaint
Ver esa cara y pensar que si fuera un personaje de rol el valor de carisma lo tendría en negativo
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menéame