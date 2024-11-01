edición general
Encuesta revela que Bad Bunny representa mejor a EE.UU. que Donald Trump

Una encuesta publicada por Yahoo y la consultora YouGov señala que más estadounidenses consideran que Bad Bunny encarna mejor a Estados Unidos que el presidente Donald Trump. El sondeo, realizado días después del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, otorga al artista puertorriqueño un 42 % de apoyo como mejor reflejo del país, frente al 39 % que se inclina por el mandatario republicano.

| etiquetas: encuesta , bad bunny , donald trump , eeuu
10 comentarios
Sr.No #3 Sr.No
Con el regeton no caso, pero desde el Super Tazón no puedo más que considerar a un héroe a Benito Antonio Martínez Ocasio.
#9 ernovation
#3 Me hizo mucha gracia lo del super tazón. No tengo por costumbre traducir nombres.
meroespectador #10 meroespectador
Alguien tendría que cuantificar los suicidios de logopedas desde que canta este señor.
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Alguien tiene que estar que trina xD yatusabeh quien
Torrezzno #4 Torrezzno
Pero lo entienden?
#2 Marcus78
El chiste se cuenta solo
Jakeukalane #5 Jakeukalane
Entre basura y basura es el 81%
urannio #8 urannio
Definitivamente cabe recordar, solo por curiosidad que el mismo medio afirmaba que el mundo árabe apoyaba a Biden sobre Trump.

Arabs favour Biden over Trump in US election: poll
www.businesstimes.com.sg/international/arabs-favour-biden-over-trump-u
#6 crissis
Titular corregido:

Encuesta revela que Bad Bunny y Donald Trump no representan a EEUU, recibiendo un 42% y un 39% de aprobación por parte de la población.
#7 dclunedo
En una "encuesta" por internet un Portorriqueño cantando en un idioma desconocido es más "popular" que el Presidente, Bien. :-D
