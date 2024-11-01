Encuesta revela que Bad Bunny representa mejor a EE.UU. que Donald Trump

Una encuesta publicada por Yahoo y la consultora YouGov señala que más estadounidenses consideran que Bad Bunny encarna mejor a Estados Unidos que el presidente Donald Trump. El sondeo, realizado días después del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, otorga al artista puertorriqueño un 42 % de apoyo como mejor reflejo del país, frente al 39 % que se inclina por el mandatario republicano.