Encuesta electoral Gran Bretaña: Nigel Farage y Reform UK logran mayoría absoluta frente al colapso tory y laborista

En 2029, Reform UK, el partido de Nigel Farage, obtendría 401 escaños en un Parlamento de 650, una cifra que le garantiza mayoría absoluta holgada (326) y lo coloca como fuerza hegemónica del país. Esta formación, de derecha populista, euroescéptica, nacionalista y muy crítica con la inmigración y las élites políticas, desplazaría por completo al histórico Partido Conservador, al que reduce a tan solo 23 diputados, marcando un colapso histórico de la derecha tradicional.