Encuesta electoral Gran Bretaña: Nigel Farage y Reform UK logran mayoría absoluta frente al colapso tory y laborista

En 2029, Reform UK, el partido de Nigel Farage, obtendría 401 escaños en un Parlamento de 650, una cifra que le garantiza mayoría absoluta holgada (326) y lo coloca como fuerza hegemónica del país. Esta formación, de derecha populista, euroescéptica, nacionalista y muy crítica con la inmigración y las élites políticas, desplazaría por completo al histórico Partido Conservador, al que reduce a tan solo 23 diputados, marcando un colapso histórico de la derecha tradicional.
| etiquetas: encuesta , gran bretaña , nigel farage , elecciones
Ya hay que ser gilipollas
Además, la metodología no está explicada (no se da muestra, fechas ni porcentajes de voto), ni advierte del margen de error.
Y si bien nos afectará, espero que sea mucho menos que si se hubiesen quedado.
Modelo de distritos que los últimos anos muchos defienden como el mejor... yo tengo mis dudas, este es un ejemplo más
Y evidentemente a ese señor no deberían haberle "detenido" (que no le han detenido), pero que casualidad que de todas las protestas racistas que hay en Inglaterra solo y… » ver todo el comentario
Aunque les deseo todo el mal del mundo a los snglos, no hay que olvidar que votan esas opciones porque la democracia que nos venden es una farsa, y , aunque cueste verlo, la única opción que permiten las élites a presentarse es el partido único capitalista. Y eso es asi ahi, en Alemania, en Francia, en Grecia, en España, ...
Los del partido vomitivo son tan tontos e inútiles que teniendo todo el viento a favor (dinero, poder, y rechazo a lo clásico) no sé yo si tocarán poder real.
Europa se va a la mierda. Los enemigos de Europa han ganado. Otra derrota más.