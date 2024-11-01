edición general
Encuesta electoral Gran Bretaña: Nigel Farage y Reform UK logran mayoría absoluta frente al colapso tory y laborista

En 2029, Reform UK, el partido de Nigel Farage, obtendría 401 escaños en un Parlamento de 650, una cifra que le garantiza mayoría absoluta holgada (326) y lo coloca como fuerza hegemónica del país. Esta formación, de derecha populista, euroescéptica, nacionalista y muy crítica con la inmigración y las élites políticas, desplazaría por completo al histórico Partido Conservador, al que reduce a tan solo 23 diputados, marcando un colapso histórico de la derecha tradicional.

#12 fremen11
Y van a votar al traidor que se desentendió del Brexit y que ha provocado la crisis en UK???
Ya hay que ser gilipollas
3
oghaio #4 oghaio
Algo tendrá que ver el pusilánime de Keir Starmer, “socialista” de boquilla, que ha dilapidado la confianza que la gente puso en él…
1
termopila #16 termopila
#10 es lo que tiene la derechita cobarde, decir lo que lo que no se atreven a decir pero con otras palabra y encima ir de victimas por no haber dicho "nada"
1
Varlak #20 Varlak
#16 El otro día se quejaban de que habían detenido a un pobre patriota de 19 años por llevar una bandera y cerillas, resulta que era un neonazi con pastillas de encendido que quería prender fuego a una mezquita con gente dentro, que no es que lo diga yo, es que se declaró culpable de los cargos.
0
jm22381 #7 jm22381
Farage va a ser el Trump de UK :-S
0
#8 Pourquoipas *
Lo que aparece en BilbaoHiria parece más un ejercicio especulativo o de clickbait que un sondeo serio. El sondeo Ipsos de junio de 2025 (www.ipsos.com/en-uk/uk-opinion-polls/voting-intention-polls-and-trends) no muestra a Reform UK en niveles que permitan semejante resultado.

Además, la metodología no está explicada (no se da muestra, fechas ni porcentajes de voto), ni advierte del margen de error.
1
YoSoyTuPadre #15 YoSoyTuPadre *
#8 En #11 lo explico, básicamente el que gana el distrito se lo lleva todo, con tener 1 voto más que tu rival por distrito puedes llevarte todos los escaños y el resto de partidos 0. No hay reparto de escaños proporcional al porcentaje de voto como pasa aquí
0
Kasterot #1 Kasterot
Lo bueno de esto es que están fuera de la UE.
Y si bien nos afectará, espero que sea mucho menos que si se hubiesen quedado.
0
Varlak #19 Varlak
#17 ¿Se supone que esa gráfica discute algo de lo que yo he dicho?
0
YoSoyTuPadre #11 YoSoyTuPadre *
Este es el problema de un sistema electoral basado en distritos donde el que gana se lo lleva todo, que es muy sensible a "modas" y que cuando en una sociedad hay problemas serios se empiezan a dar bandazos políticos lo cual posiblemente aún empeore más la situación.

Modelo de distritos que los últimos anos muchos defienden como el mejor... yo tengo mis dudas, este es un ejemplo más
0
Varlak #13 Varlak
#10 Tienes miles de horas de tarados insultando a gente por ser musulmanes, como los detienen por acoso y racismo, se buscan formas de seguir acosando a gente por su raza y religión, como pintar banderas en vez de esvásticas o decir "we love bacon" en vez de "odio a los musulmanes".

Y evidentemente a ese señor no deberían haberle "detenido" (que no le han detenido), pero que casualidad que de todas las protestas racistas que hay en Inglaterra solo y…   » ver todo el comentario
0
platypu #17 platypu
#13 Si tio, tienes razon, la culpa siempre de la ultraderecha  media
0
#18 Galton
:popcorn: :popcorn: :popcorn: Esta noticia merece un extra de palomitas... {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
0
platypu #2 platypu *
No se que habra podido pasar, ni que te detuvieran por llevar la bandera de tu pais...:roll:
0
Varlak #6 Varlak
#2 No detienen a nadie por llevar la bandera de su país, detienen a racistas por acosar a gente por su religión y su color de piel, en serio, no tratéis a la gente como si fuésemos imbéciles.
0
platypu #10 platypu
#6 Solo los detienen por decir ''we love bacon''

www.youtube.com/shorts/I04aPCPKL9w
0
#5 Klamp
Pues venga un miley 2, total, el primero fue un éxito rotundo.
0
#9 NoMeVeas *
#5 pues vaya. A estas alturas ya no se le puede catalogar de experimento.

Aunque les deseo todo el mal del mundo a los snglos, no hay que olvidar que votan esas opciones porque la democracia que nos venden es una farsa, y , aunque cueste verlo, la única opción que permiten las élites a presentarse es el partido único capitalista. Y eso es asi ahi, en Alemania, en Francia, en Grecia, en España, ...
0
Olepoint #14 Olepoint
Primero el Brexit, ahora esto, lo de la estupidez humana y el tamaño del universo es una LEY universal, no una teoría.
0
#3 To_lo_loco
Acá el PP fue un compendio de fascistas y eso llamado en Europa democristianos.

Los del partido vomitivo son tan tontos e inútiles que teniendo todo el viento a favor (dinero, poder, y rechazo a lo clásico) no sé yo si tocarán poder real.

Europa se va a la mierda. Los enemigos de Europa han ganado. Otra derrota más.
0

