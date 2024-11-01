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«Encontrar y matar al terrorista»: ataques neonazis el 1 de mayo en Praga (ale)

«Encontrar y matar al terrorista»: ataques neonazis el 1 de mayo en Praga (ale)

Hasta 60 neonazis respondieron al llamamiento de un destacado neonazi checo para reunirse en Praga el 1 de mayo de 2026. Su intención era enviar un mensaje contra la «Antifa terrorista» y aprovecharon el 30.º aniversario de los grupos Antifa checos, que se celebró allí, entre otras cosas, con un festival. Ya durante una concentración frente al lugar del evento, los neonazis que habían acudido buscaron la confrontación. Más tarde, esa misma noche, un grupo de neonazis atacó a unos punks que regresaban a casa e hirió gravemente a una persona.

| etiquetas: nazis , neonazis , praga , república checa , agresion , extrema derecha
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5 comentarios
5 2 0 K 82 actualidad
ContinuumST #3 ContinuumST
Es curioso el uso de la palabra "antifa"... en vez de usar la palabra completa: "antifascistas".
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Supercinexin #4 Supercinexin
La izquierda debe armarse. Le va la vida en ello.
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mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Ahora son putinistas que repiten todo el tiempo NAFO NAFO, y ni siquiera les dan un puto kopek por ello mientras su gente se desangra en una guerra fascista. Es la gente más lamentable del mundo y aspiran a ser los herederos de la URSS y el movimiento obrero.
Son retrasados mentales asesinos.
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CerdoJusticiero #2 CerdoJusticiero
#0 Está en alemán, no en inglés. ¿Te deja editar todavía?

#1 La pastillitaaaa...
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Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#2 hecho. Gracias
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menéame