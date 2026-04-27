Los empresarios rechazan la política migratoria de PP-Vox

El PP de Alberto Núñez Feijóo se ha enfangado en un paralizante pantano político como consecuencia de su pacto de “prioridad nacional” con Vox en Extremadura y Aragón y su oposición al plan de regularización de residentes extranjeros del gobierno de Pedro Sánchez. El miércoles, en la reunión de la cúpula de CEOE, Garamendi abrió el fuego expresando su convencimiento de que la medida del Gobierno es necesaria para mantener la actividad empresarial y económica, pese a matizar que técnicamente podría haberse planteado mejor.