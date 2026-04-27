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Los empresarios rechazan la política migratoria de PP-Vox

Los empresarios rechazan la política migratoria de PP-Vox

El PP de Alberto Núñez Feijóo se ha enfangado en un paralizante pantano político como consecuencia de su pacto de “prioridad nacional” con Vox en Extremadura y Aragón y su oposición al plan de regularización de residentes extranjeros del gobierno de Pedro Sánchez. El miércoles, en la reunión de la cúpula de CEOE, Garamendi abrió el fuego expresando su convencimiento de que la medida del Gobierno es necesaria para mantener la actividad empresarial y económica, pese a matizar que técnicamente podría haberse planteado mejor.

| etiquetas: migración , prioridad nacional , regularización , inmigrantes
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8 comentarios
16 3 0 K 129 actualidad
strike5000 #4 strike5000
Pregunta:

¿Tan difícil es lo de los contratos en origen? ¿Tan difícil es que los inmigrantes vengan con un contrato de trabajo? Si de verdad hace falta mano de obra porque los españoles no quieren determinados trabajos, ¿tan difícil es seleccionar al personal en su país de origen y que vengan ya a tiro hecho, con su contrato legal, sus cotizaciones, habiendo buscado alojamiento y sin arriesgar la vida?
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#1 laruladelnorte
Un dirigente madrileño, próximo al ayusismo, intervino cuestionando la medida del ejecutivo español. La réplica le vino de Josep Sánchez Llibre, el presidente de la patronal catalana Foment, que ratificó la línea de Garamendi y aportó datos económicos y demográficos que avalan la regularización; esta y otras posibles en el futuro. Para ello echó mano de un extenso estudio elaborado por entidades vinculadas a Foment en el que se pone de manifiesto la dependencia española de la inmigración

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#5 fremen11
La iglesia ha renegado de vuestra política y ahora los empresaurios, puta escoria.......
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#2 tierramar *
Feijóo también sale a la caza del voto latino y arma un equipo para atraer a los "nuevos españoles"
El presidente del PP creó en enero la Secretaría Ejecutiva Nacional de Migraciones y designó a una médica ecuatoriana para penetrar en los colectivos de latinoamericanos. www.lapoliticaonline.com/espana/politica-es/feijoo-tambien-sale-a-la-c
Para PP y VOX la inmigración latina no es inmigración, les llaman "nuevos españoles" y solucionado!
1 K 22
#3 CuiProdestHocBellum
#2 Incoherencia política, mentiras y bulos, discursos distintos según el día o el lugar, creación de redes clientelares en connivencia con las organizaciones evangelistas... Ellos sí que están montando una modificación de censo para su propio beneficio.
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Asimismov #7 Asimismov
¿Y qué van a hacer las pibrespobres mafias de los consulados y las de tráfico de personas?
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vicvic #6 vicvic *
Según la lógica de muchos meneantes, si lo dicen los empresaurios, como ellos los llaman, es que es malo para la gente, y en este caso no se equivocarian. 8-D

Inmigración legal y según las necesidades del país, si, dentro de nuestras necesidades y con preferencia de las culturas de origen más compatibles con el país.
Inmigración ilegal-> expulsión sin más.
0 K 11
#8 bibubibu
Al narco presi y su perro el vago abascal, le están dando una toñeja hasta los suyos de la patronal. Imagino que ahora les tocará buscarse alguna salida para contentar a los de la patronal, por si quieren gobernar este país.
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menéame