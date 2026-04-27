Los empresarios rechazan la política migratoria de PP-Vox

El PP de Alberto Núñez Feijóo se ha enfangado en un paralizante pantano político como consecuencia de su pacto de “prioridad nacional” con Vox en Extremadura y Aragón y su oposición al plan de regularización de residentes extranjeros del gobierno de Pedro Sánchez. El miércoles, en la reunión de la cúpula de CEOE, Garamendi abrió el fuego expresando su convencimiento de que la medida del Gobierno es necesaria para mantener la actividad empresarial y económica, pese a matizar que técnicamente podría haberse planteado mejor.
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¿Tan difícil es lo de los contratos en origen? ¿Tan difícil es que los inmigrantes vengan con un contrato de trabajo? Si de verdad hace falta mano de obra porque los españoles no quieren determinados trabajos, ¿tan difícil es seleccionar al personal en su país de origen y que vengan ya a tiro hecho, con su contrato legal, sus cotizaciones, habiendo buscado alojamiento y sin arriesgar la vida?
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El presidente del PP creó en enero la Secretaría Ejecutiva Nacional de Migraciones y designó a una médica ecuatoriana para penetrar en los colectivos de latinoamericanos. www.lapoliticaonline.com/espana/politica-es/feijoo-tambien-sale-a-la-c
Para PP y VOX la inmigración latina no es inmigración, les llaman "nuevos españoles" y solucionado!
Inmigración legal y según las necesidades del país, si, dentro de nuestras necesidades y con preferencia de las culturas de origen más compatibles con el país.
Inmigración ilegal-> expulsión sin más.