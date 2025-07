Empresa sancionada por simular despido disciplinario para acceder a prestaciones por desempleo

La Inspección de Trabajo sancionó a una empresa con 7.501 € por simular un despido disciplinario pactado con una trabajadora próxima a la jubilación. El objetivo era permitirle acceder indebidamente a prestaciones por desempleo tras el alta médica. Según el acta, la extinción fue en realidad por mutuo acuerdo. No se justificaron causas disciplinarias ni se intentó readaptación. La conducta fue calificada como infracción muy grave al no concurrir involuntariedad en el desempleo. La empresa no logró desvirtuar la presunción de certeza del acta