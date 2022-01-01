Empieza la tala definitiva del ficus de San Jacinto

[Incluye vídeo.] Adiós definitivo al ficus de San Jacinto, en Triana. Los operarios de Parques y Jardines han comenzado este jueves, a las 8:00, a cortar el gran tocón que queda de este ejemplar, que ha sido imposible recuperar tras la poda agresiva que se realizó en agosto de 2022, la cual se llevó por delante el 70% de su copa. La delegación que dirige la popular Evelia Rincón, presente en los trabajos, ha intentado estos años aplicar varias medidas para revitalizarlo, pero han resultado infructuosas...
Un árbol bajo el cual la gente se cobijaba, en una ciudad en la que pega el sol cosa mala. Otra magnífica gestión de un ayuntamiento, que por supuesto no será culpa suya ni nadie pagará por haber matado un árbol centenario