Empieza la tala definitiva del ficus de San Jacinto

[Incluye vídeo.] Adiós definitivo al ficus de San Jacinto, en Triana. Los operarios de Parques y Jardines han comenzado este jueves, a las 8:00, a cortar el gran tocón que queda de este ejemplar, que ha sido imposible recuperar tras la poda agresiva que se realizó en agosto de 2022, la cual se llevó por delante el 70% de su copa. La delegación que dirige la popular Evelia Rincón, presente en los trabajos, ha intentado estos años aplicar varias medidas para revitalizarlo, pero han resultado infructuosas...

lentulo_spinther #7 lentulo_spinther
Poda agresiva en 2022: www.youtube.com/watch?v=1N9RkIJCAQ0. Por lo que se ve, molestaba a la iglesia de al lado, la cual ya no quiso hacerse cargo de su poda y le pasó el marrón al ayuntamiento. El cual, se pasó por el forro de los cojones todos los estudios, algunos de ellos incluso contradictorios (vete a saber quién los hizo) y decidió podarlo, hasta la muerte
Un árbol bajo el cual la gente se cobijaba, en una ciudad en la que pega el sol cosa mala. Otra magnífica gestión de un ayuntamiento, que por supuesto no será culpa suya ni nadie pagará por haber matado un árbol centenario
TripleXXX #10 TripleXXX
#7 Ya echaba en falta a la iglesia u otra institución antivida en la noticia.
#4 muerola
El que lo podó en 2022 debería estar entre rejas
#5 tobruk1234
#4 El que lo podo en 2022 fue un mandao, el que debería estar entre rejas fue el que mandó podarlo.
shake-it #8 shake-it *
#5 Disiento, una buena poda no es perjudicial para un árbol. El que mandó podarlo seguramente confió en la profesionalidad del podador, que brilla por su ausencia. ¿Por qué tienen a un inútil podando árboles? Ahí sí que está la responsabilidad de la empresa que tendría que haber despedido (o no haber contratado) a ese carnicero.
#6 Tronchador.
#4 Seguramente el que lo podó no fue el mismo que decidió podarlo. (Por si es necesario el matiz).
manzitor #9 manzitor
Las podas agresivas, tan frecuentes en los ayuntamientos, son casi siempre criterios ya obsoletos y no responden a la salud del árbol, salvo casos muy contados. Normalmente responden al 'siempre se ha hecho así' o a criterios incluso menos justificables, como que molesta o por formas ornamentales. Nunca han tenido mucho sentido, pero ahora con la necesidad de sombra, menos aún.
LisaPotter #1 LisaPotter
¡Paren las rotativas!
#2 Sammy_Jankis
#1 Era un árbol emblemático en Sevilla, plantado en 1913
#3 Tronchador.
#2 La gente no aprecia la importancia del arbolado urbano.
