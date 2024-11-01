Las emisiones de las grandes petroleras causaron alrededor del 25 por ciento de las olas de calor desde el año 2000

Un estudio publicado hoy en Nature muestra que alrededor de una cuarta parte de la olas de calor Los datos registrados durante el año 2000–23 pueden vincularse directamente con las emisiones de gases de efecto invernadero de gigantes energéticos individuales. “Como científico no puedo asignar responsabilidades legales por estos eventos”, dice el autor principal Yann Quilcaille, investigador climático del Instituto Federal de Tecnología de Zurich, Suiza. Más de una cuarta parte de los 213 eventos registrados habrían sido “prácticamente imposible
Si. Por supuesto que se benefician generando miles de millones de beneficios. Para las petroleras no extraen petroleo para quemarlo ellas en el jardin de sus casas.
Las petroleras extraen petroleo para venderlo a gente que los usan. Desde grandes industrias a pequeños usuarios.
Se les puede y debe criticar por todo el lobby y esfuerzo en mantener la dependencia de los combustibles fosiles pero decir que son "sus" emisiones es sensacionalista como poco.
