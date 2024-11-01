Embajadora de Israel en Uruguay sostuvo que movilización por Palestina "contribuye a la división y al odio"

La embajadora de Israel en Uruguay, Michal Hershkovitz, sostuvo que la movilización por Palestina convocada para este jueves por parte de distintas organizaciones sociales —y respaldada por el Frente Amplio—, no es "a favor de la paz" sino que "contribuye a la división y al odio". "Es curioso que esta movilización tenga lugar hoy, un día de celebración de la paz, donde todo está listo para que exista un acuerdo que permita el comienzo del fin de la guerra", sostuvo durante una entrevista con Subrayado (Canal 10).