Elon Musk ofrece Internet gratuito a Venezuela hasta comienzos de febrero

El servicio de Internet por satélite de SpaceX, la empresa fundada por el multimillonario sudafricano Elon Musk, ha anunciado que proporcionará acceso gratuito a Internet a Venezuela hasta el próximo mes, después del ataque de Estados Unidos al país caribeño la pasada noche y la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que se halla en un centro de detención de Nueva York a la espera de ser juzgado por cargos de conspiración narco-terrorista.
Jaja, ya empieza la campaña electoral.
Quieren averiguar los núcleos mas Chavistas para realizar sus futuros ataques.
Esto es una declaración de intenciones y una muy buena razón para, por seguridad nacional, y de verdad, bloquear Twitter, Facebook, ... (y eso que yo utilizo twitter) o pedir que sus servidores y monitorizacion se hagan en Europa ( los que no lo estén haciendo ya claro)