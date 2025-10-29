edición general
Elon Musk ofrece Internet gratuito a Venezuela hasta comienzos de febrero

El servicio de Internet por satélite de SpaceX, la empresa fundada por el multimillonario sudafricano Elon Musk, ha anunciado que proporcionará acceso gratuito a Internet a Venezuela hasta el próximo mes, después del ataque de Estados Unidos al país caribeño la pasada noche y la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que se halla en un centro de detención de Nueva York a la espera de ser juzgado por cargos de conspiración narco-terrorista.

#1 Poligrafo *
"Gratis".

Jaja, ya empieza la campaña electoral.
Javi_Pina #4 Javi_Pina
#1 si bueno, puede que enlace algunos anuncios, y bloquee algunas webs pero par nada va a ser tendencioso.
#8 Poligrafo
#4 Noooo que va xD.
#7 Beltza01
Dejan el país al borde da una guerra, pero les regalan un mes de internet. ¿Este tipo qué clase de psicópata es? Como regalarle una piruleta a alguien que has apuñalado.
#9 Poligrafo
#7 Caballo de troya.
Gry #3 Gry
Está Grok trabajando duramente en producir deepfakes de Maduro en bikini.
#2 NoMeVeas *
Control

Quieren averiguar los núcleos mas Chavistas para realizar sus futuros ataques.


Esto es una declaración de intenciones y una muy buena razón para, por seguridad nacional, y de verdad, bloquear Twitter, Facebook, ... (y eso que yo utilizo twitter) o pedir que sus servidores y monitorizacion se hagan en Europa ( los que no lo estén haciendo ya claro)
#6 Poligrafo
#2 El mundo no parece haber aprendido nada tras lo de Cambridge Analitica.
Cehona #5 Cehona
Pobre "libertad"  media
#10 pirat
Seguiré sin ensuciarme con las porquerías tóxicas de este melón
