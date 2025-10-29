Elon Musk ofrece Internet gratuito a Venezuela hasta comienzos de febrero

El servicio de Internet por satélite de SpaceX, la empresa fundada por el multimillonario sudafricano Elon Musk, ha anunciado que proporcionará acceso gratuito a Internet a Venezuela hasta el próximo mes, después del ataque de Estados Unidos al país caribeño la pasada noche y la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que se halla en un centro de detención de Nueva York a la espera de ser juzgado por cargos de conspiración narco-terrorista.