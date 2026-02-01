Elecciones en Costa Rica: el populismo derechista parece invencible pese al "riesgo" democrático

Subida a la ola del populismo que recorre el continente, con una mezcla del salvadoreño Nayib Bukele y de Donald Trump, pero con buenas relaciones con el dictador Daniel Ortega. Así es la heterodoxa ideología que arropa a la candidata oficialista, Laura Fernández, quien acaricia la victoria en los comicios presidenciales que hoy se celebran en Costa Rica, uno de los tres países de la región considerado como una democracia plena (con Chile y Uruguay).