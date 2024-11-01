edición general
1 meneos
12 clics

El plomo en Roma  

Tratamos del supuesto envenenamiento de las gentes en Roma por la extracción de plomo y el uso de tuberías de este metal para el abastecimiento de aguas en las ciudades.

| etiquetas: plomo , antigua roma , isaac moreno gallo , historia
1 0 0 K 10 cultura
3 comentarios
1 0 0 K 10 cultura
devilinside #3 devilinside
Argentum vel plumbum, filius meretricis
0 K 11
#1 Rixx
Este tema empieza a resultar un poco plomo :-D
0 K 7

menéame