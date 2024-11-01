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El duelo

El duelo  

La célebre escena entre Edgar y Madeleine cuando no sabíamos la que se nos venía encima.

| etiquetas: ia , cine , boomers , giorgio moroder
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2 comentarios
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carakola #1 carakola
Qué guapa Virginia Madsen. {0x1f60d}
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silencer #2 silencer
Cómo me gustó esta película de crío!
no la he vuelto a ver, por si acaso.
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menéame