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El duelo
La célebre escena entre Edgar y Madeleine cuando no sabíamos la que se nos venía encima.
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carakola
Qué guapa Virginia Madsen.
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silencer
Cómo me gustó esta película de crío!
no la he vuelto a ver, por si acaso.
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no la he vuelto a ver, por si acaso.