El caso Torrente

Resulta que un montón de usuarios de Filmin han decidido darse de baja después de que la plataforma anuncie que ha adquirido la saga completa de Torrente. Me parece una reacción completamente exagerada, algo así como romper la tarjeta de una biblioteca al descubrir en los anaqueles, no sé, las obras completas de Ana Rosa Quintana. O incluso alguna novela mía que todo puede suceder. Con lo fácil que es seguir disfrutando del maravilloso catálogo de Filmin y no ver ninguna película de Torrente. Durante el confinamiento por ejemplo, yo he visto...