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El ejército iraní advierte a la Armada estadounidense que no se acerque ni entre en el estrecho de Ormuz. [eng]

El Comando Unificado de las Fuerzas Armadas iraníes advirtió el lunes a la Armada estadounidense que no se acerque ni entre en el estrecho de Ormuz. Asimismo, declaró que responderá con firmeza ante cualquier amenaza, sea cual sea su magnitud y en cualquier parte de Irán. Un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara lo que denominó el "Proyecto Libertad", el Centro Conjunto de Información Marítima informó el lunes que Estados Unidos había establecido una "zona de seguridad reforzada" al sur de las rutas marítimas...

| etiquetas: geoestrategia , información , guerra , economía , petróleo , bloqueo
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7 comentarios
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alehopio #1 alehopio
Un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara lo que denominó el "Proyecto Libertad", el Centro Conjunto de Información Marítima informó el lunes que Estados Unidos había establecido una "zona de seguridad reforzada" al sur de las rutas marítimas habituales e instó a los marineros a coordinarse estrechamente con las autoridades omaníes "debido al elevado volumen de tráfico previsto". El estrecho se encuentra entre territorio iraní y omaní.

www.wafb.com/2026/05/04/us-led-task-force-tells-ships-reroute-first-da
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alehopio #4 alehopio
Previamente :

Buques reciben orden de abandonar el Golfo Pérsico tras advertencia de la Guardia Revolucionaria
www.meneame.net/m/actualidad/buques-reciben-orden-abandonar-golfo-pers

Trump anuncia una operación para sacar "de forma segura" a "barcos y tripulaciones" bloqueados en el estrecho de Ormuz
www.meneame.net/story/trump-anuncia-operacion-sacar-forma-segura-barco
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HeilHynkel #5 HeilHynkel
Yo lo haría al revés ... les desafiaría a meter un portaaciones hasta Irak y volver. xD

Homenaje a Churchill en Gallipoli :-D
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alehopio #2 alehopio *
Última hora: En apenas unas horas, la Armada y el Cuerpo de Marines de EE. UU., con el apoyo de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional Aérea, iniciarán una operación para ayudar a decenas de buques mercantes atrapados en el Golfo Pérsico a atravesar el Estrecho de Ormuz y salir de la situación. Diversas aeronaves de combate, incluidos los F/A-18C/D Legacy Hornet del VMFA-312 del Cuerpo de Marines, proporcionarán apoyo aéreo a las unidades navales que participan en esta operación para liberar el…   » ver todo el comentario
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#3 hokkien
#2 :popcorn:
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#6 tierramar *
Ante las situaciones imposibles para la USA Army que Trump impone , a ver cuantas deserciones de la Navy se van produciendo. En las guerras irak-Afganistan, ante la evidente injusticia, y rechazo social se produjeron 4698 deserciones segun datos oficiales; seguramente serán más, porque USA guarda celosamente los datos sobre deserciones. Puede que algunos soldados aprovechen el encuentro con barcos civiles extranjeros para desertar. Los 2 que han desaparecido en Marruecos puede que hayan desertado
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#7 cybermouse
¿Pero no habian ganado ya la guerra y se habia terminado?
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menéame