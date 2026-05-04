El ejército iraní advierte a la Armada estadounidense que no se acerque ni entre en el estrecho de Ormuz. [eng]

El Comando Unificado de las Fuerzas Armadas iraníes advirtió el lunes a la Armada estadounidense que no se acerque ni entre en el estrecho de Ormuz. Asimismo, declaró que responderá con firmeza ante cualquier amenaza, sea cual sea su magnitud y en cualquier parte de Irán. Un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara lo que denominó el "Proyecto Libertad", el Centro Conjunto de Información Marítima informó el lunes que Estados Unidos había establecido una "zona de seguridad reforzada" al sur de las rutas marítimas...
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Buques reciben orden de abandonar el Golfo Pérsico tras advertencia de la Guardia Revolucionaria
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Trump anuncia una operación para sacar "de forma segura" a "barcos y tripulaciones" bloqueados en el estrecho de Ormuz
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Homenaje a Churchill en Gallipoli