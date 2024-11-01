edición general
17 meneos
110 clics
El ejército de EE.UU, se rebela contra Trump. Por primera vez

El ejército de EE.UU, se rebela contra Trump. Por primera vez  

Por primera vez desde que Trump empezó a desplegar tropas en ciudades demócratas, una parte del ejército le ha dicho que no. La Guardia Nacional de Illinois acaba de rechazar públicamente las órdenes del presidente de desplegar 300 soldados en Chicago, alegando que no existe ninguna crisis que justifique intervención militar.

| etiquetas: ejército , ee.uu , rebela , , contra , trump
14 3 2 K 161 politica
23 comentarios
14 3 2 K 161 politica
Comentarios destacados:    
Yorga77 #1 Yorga77
Ha que adivino a que mandos va echar el cheto y de que estado. :troll:
2 K 47
herlocksholmes #6 herlocksholmes
#1 Te ha faltado la h en hechar
3 K 39
Yorga77 #11 Yorga77
#6 Perdón {0x1f605} ya es muy tarde para rectificar. :foreveralone:
1 K 26
MoñecoTeDrapo #12 MoñecoTeDrapo
#6 hay gente que solo quiere ver el mundo arder
0 K 11
herlocksholmes #13 herlocksholmes *
#12 Lo siento, pero me ha dolido ese error ortográfico. Por lo demás, estoy de acuerdo con el mensaje de #1
1 K 20
lixivia #18 lixivia
#13 Ejemplo correcto: “Van a echar a alguien de su puesto de trabajo.”
Incorrecto: “Hechar a alguien de su puesto de trabajo.”
1 K 10
Asimismov #23 Asimismov
#18 ¿Qué ha hecho para que le echen?
0 K 12
herlocksholmes #19 herlocksholmes *
Ya veo que tenía que haber puesto :troll: en #6
0 K 9
Harkon #20 Harkon *
#6 echar es sin H, lo que le ha faltado es la a de "va a echar"

echar

Definición
Del lat. iactāre.
tr. Hacer que algo vaya a parar a alguna parte, dándole impulso. Echar mercancías al mar. Echar basura a la calle.
Sin.:
lanzar, arrojar, tirar, enviar.
Ant.:
recoger.

dle.rae.es/echar

cc #1
1 K 21
Asimismov #22 Asimismov
#20 no has entendido nada, John Nieve.
0 K 12
bagauda #21 bagauda *
#1 a que adinivo a qué mandos va a echar el cheto y de qué estado.

#6

A los dos os mandaba a un correccional, de ortografía concretamente. Aunque sospecho que 6 simplemente se está riendo en tu cara muy sutilmente
1 K 21
Connect #8 Connect
La Guardia Nacional es una reserva del Ejército. Son voluntarios, una especie de milicias. Están entrenados, tienen una equipación militar casi como la del ejército y suelen estar compuestos por gente que vive y trabaja en la ciudad donde les convocan. Por eso no es de extrañar que algunos se resistan. Seguramente serán demócratas o vecinos de contra quienes que vayan.

Pero ejército, profesional como lo que es un ejército, no llega a ser.

Aunque por algo se empieza.
4 K 41
HeilHynkel #17 HeilHynkel *
#8

Hay unidades de la Guardia Nacional que se despliegan y combaten en el extranjero como parte del ejército. Un par de ejemplo que me ha pasado la ChatiGPT:
- en.wikipedia.org/wiki/36th_Infantry_Division_(United_States) [[ The 36th Infantry Division ("Arrowhead") also known as the "Panther Division", the "Lone Star Division" "The Texas Army", and the "T-patchers" is an infantry division of the U.S. Army and part of the Texas Army…   » ver todo el comentario
0 K 17
Evoke201 #2 Evoke201
mmmm esto no lo he visto en ningún lado, ¿es creíble?
2 K 20
alfre2 #9 alfre2
“Have a seat, f*cking c*nts!!”
0 K 12
ipanies #3 ipanies
Se empiezan a configurar los dos bandos de la próxima contienda?
0 K 12
Malinke #15 Malinke
Esperando a ver como algún mando se niega públicamente a acatar las órdenes de Trump, pero no lo he visto.
0 K 11
MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo
Esta milicia no se está rebelando, no tiene capacidad para ello. Lo que pasa es que el estado de Illinois y la ciudad de Chicago (su gobernador y su alcalde, respectivamente) están demandando a Trump judicialmente para parar la movilización.
0 K 11
obmultimedia #4 obmultimedia
Guerra civil a la vista.
0 K 11
#7 Toponotomalasuerte
Es un puto crack!!! Cada noticia de Trump con más ilusión la leo!!
En dos años el solo se baja a EEUU. Un puto crack!!!
0 K 10
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Ya veo a Trump gritando que eso es un golpe de estado, purgando el ejército y todos los NATOndatos de aquí aplaudiendo.
1 K 9
#14 Robe7064
Cada estado (creo) tiene su propia Guardia Nacional, no son parte del Ejército y son reservistas.
0 K 7
#16 srabdm
#14 Son movilizables como parte del ejército.
1 K 13

menéame