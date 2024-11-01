El ejército de EE.UU, se rebela contra Trump. Por primera vez  

Por primera vez desde que Trump empezó a desplegar tropas en ciudades demócratas, una parte del ejército le ha dicho que no. La Guardia Nacional de Illinois acaba de rechazar públicamente las órdenes del presidente de desplegar 300 soldados en Chicago, alegando que no existe ninguna crisis que justifique intervención militar.
Incorrecto: “Hechar a alguien de su puesto de trabajo.”
echar
Definición
Del lat. iactāre.
tr. Hacer que algo vaya a parar a alguna parte, dándole impulso. Echar mercancías al mar. Echar basura a la calle.
Sin.:
lanzar, arrojar, tirar, enviar.
Ant.:
recoger.
dle.rae.es/echar
A los dos os mandaba a un correccional, de ortografía concretamente. Aunque sospecho que 6 simplemente se está riendo en tu cara muy sutilmente
Pero ejército, profesional como lo que es un ejército, no llega a ser.
Aunque por algo se empieza.
Hay unidades de la Guardia Nacional que se despliegan y combaten en el extranjero como parte del ejército. Un par de ejemplo que me ha pasado la ChatiGPT:
- en.wikipedia.org/wiki/36th_Infantry_Division_(United_States) [[ The 36th Infantry Division ("Arrowhead") also known as the "Panther Division", the "Lone Star Division" "The Texas Army", and the "T-patchers" is an infantry division of the U.S. Army and part of the Texas Army… » ver todo el comentario
En dos años el solo se baja a EEUU. Un puto crack!!!