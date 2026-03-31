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EH Bildu ha denunciado ante la Ertzaintza haber recibido amenazas de muerte contra su secretario general, Arnaldo Otegi

EH Bildu ha denunciado ante la Ertzaintza haber recibido amenazas de muerte contra su secretario general, Arnaldo Otegi

EH Bildu ha denunciado ante la Ertzaintza haber recibido amenazas de muerte contra su secretario general, Arnaldo Otegi, quien declaró este lunes en el juzgado de Vitoria que investiga los hechos. Fuentes de la formación abertzale ha confirmado la recepción de estas amenazas de muerte, que ha adelantado el diario El Correo, y han explicado que fueron remitidas al grupo parlamentario de EH Bildu en la cámara vasca en diciembre de 2025.

| etiquetas: arnaldo otegi , eh bildu , amenazas de muerte
13 3 0 K 81 politica
2 comentarios
13 3 0 K 81 politica
vicvic #2 vicvic *
Es que es para partirse de risa, este señor estuvo en la cárcel por colaboración con secuestro aparte de otras acciones que no se han podido probar pero que existen evidencias indirectas (por ejemplo compañeros etarra asesinos que lo citan ). Que ahora de haga el digno.. muy patético.

Dicho esto, no podemos ser como son ellos, y hay que investigar esas cartas, un delito es un delito incluso contra gente de su corte moral.
0 K 12
#1 Mutiko30
Cuando ellos lo hacían, no hablo de Bildu si no de Otegi, que este si fue miembro de ETA y de sortu, estaba mal y había que perseguirlo y ahora que algún tarao se lo hace a ellos esta mal y hay que perseguirlo judicialmente.
2 K 7

menéame