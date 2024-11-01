Eficacia y seguridad de los cannabinoides para el tratamiento de los trastornos mentales y los trastornos por consumo de sustancias: revisión sistemática y metaanálisis [ENG]

Se observaron algunos indicios de que los cannabinoides pueden reducir los síntomas del trastorno por consumo de cannabis, el insomnio, los tics o el síndrome de Tourette y el trastorno del espectro autista, pero la calidad de esta evidencia fue, en general, baja. No se observaron efectos significativos en los resultados relacionados con la ansiedad, la anorexia nerviosa, los trastornos psicóticos, el trastorno por estrés postraumático y el trastorno por consumo de opiáceos.