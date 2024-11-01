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Eficacia y seguridad de los cannabinoides para el tratamiento de los trastornos mentales y los trastornos por consumo de sustancias: revisión sistemática y metaanálisis [ENG]

Se observaron algunos indicios de que los cannabinoides pueden reducir los síntomas del trastorno por consumo de cannabis, el insomnio, los tics o el síndrome de Tourette y el trastorno del espectro autista, pero la calidad de esta evidencia fue, en general, baja. No se observaron efectos significativos en los resultados relacionados con la ansiedad, la anorexia nerviosa, los trastornos psicóticos, el trastorno por estrés postraumático y el trastorno por consumo de opiáceos.

| etiquetas: cannabinoides , trastornos , mentales , seguridad , eficacia , adicción
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2 comentarios
4 1 0 K 47 ciencia
#1 UNX
Es el metaanálisis más completo hasta la fecha sobre el uso de cannabinoides para trastornos mentales así que creo que merece subirse.
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Professor #2 Professor *
Yo no sé si a todos lo gilipollas se les dá por fumar porros, o fumar porros te vuelve gilipollas, pero no conozco uno que haya fumado compulsivamente en el instituto que sea hoy una persona digamos... digna de tener en cuenta.

es un estudio estadístico que he hecho de forma privada.
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menéame