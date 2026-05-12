EEUU se queda sin diésel por sus exportaciones récord con el cierre de Ormuz: así Trump enriquece a sus energéticas

Los suministros mundiales de petróleo se han reducido debido a las interrupciones en el transporte y la producción provocadas por el cierre del Estrecho de Ormuz tras el conflicto en Irán. Pero Estados Unidos ha contribuido a reponer las reservas mundiales gracias a su capacidad para producir más productos derivados como diésel o gasolina (y a exportarlos) que cualquier otro país del planeta. Estados Unidos ha exportado más petróleo, gas y diésel que nunca, justo en un momento en el que los precios están disparados.
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Del petróleo que se extrae del fracking no se puede obtener diesel sin mezclarlo con petróleos pesados que USA no tiene y necesita importar.
Si se quedase sin diésel no sería por exportarlo, sería por no poder importar lo que necesita para producirlo.
El robo de petróleo a Venezuela y la guerra de Irán se explican por esto entre otras cosas.
Irán dejaba pasar barcos de paises no beligerantes.
Lo demás, propaganda.
Ahora se pide a Irán que cumpla escrupulosamente la legalidad internacional que USA, Israel y Europa se pasan constantemente por el forro de los cojones.
Todo muy coherente
Irán deja pasar petroleros con destino a China y otros paises que no apoyan la agresión de USA, es USA la que los bloquea.
Irán en teoría decia que pagando dejaba pasar, pero en la práctica no pasaba ni el 5% del tráfico antes del bloqueo.
Y ahora es cuando se ha sumado el bloqueo de USA