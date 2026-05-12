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EEUU se queda sin diésel por sus exportaciones récord con el cierre de Ormuz: así Trump enriquece a sus energéticas

EEUU se queda sin diésel por sus exportaciones récord con el cierre de Ormuz: así Trump enriquece a sus energéticas

Los suministros mundiales de petróleo se han reducido debido a las interrupciones en el transporte y la producción provocadas por el cierre del Estrecho de Ormuz tras el conflicto en Irán. Pero Estados Unidos ha contribuido a reponer las reservas mundiales gracias a su capacidad para producir más productos derivados como diésel o gasolina (y a exportarlos) que cualquier otro país del planeta. Estados Unidos ha exportado más petróleo, gas y diésel que nunca, justo en un momento en el que los precios están disparados.

| etiquetas: estados unidos , diésel , ormuz , irán , trump , queroseno , petróleo
7 2 0 K 98 actualidad
7 comentarios
7 2 0 K 98 actualidad
Fariseo #2 Fariseo
Vaya manipulación.
Del petróleo que se extrae del fracking no se puede obtener diesel sin mezclarlo con petróleos pesados que USA no tiene y necesita importar.
Si se quedase sin diésel no sería por exportarlo, sería por no poder importar lo que necesita para producirlo.
El robo de petróleo a Venezuela y la guerra de Irán se explican por esto entre otras cosas.
3 K 40
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
Dieselo!
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Fariseo #6 Fariseo
#5 Pasaba el 100% antes del ataque de USA, cargándose en toda la legalidad internacional.
Irán dejaba pasar barcos de paises no beligerantes.
Lo demás, propaganda.
Ahora se pide a Irán que cumpla escrupulosamente la legalidad internacional que USA, Israel y Europa se pasan constantemente por el forro de los cojones.
Todo muy coherente
1 K 13
#7 kkculopis
#5 doble tirabuzón
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#1 El_dinero_no_es_de_nadie *
En otras palabras, Irán cerrando el estrecho perjudica a sus países vecinos y a los que recibían esos productos (el 90% China y paises asiáticos), y beneficia a EEUU  media
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Fariseo #3 Fariseo *
#1 En otras palabras, USA ha atacado a Irán precisamente para eso.
Irán deja pasar petroleros con destino a China y otros paises que no apoyan la agresión de USA, es USA la que los bloquea.
4 K 70
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 Quien cerró el estrecho de Ormuz fue Irán.
Irán en teoría decia que pagando dejaba pasar, pero en la práctica no pasaba ni el 5% del tráfico antes del bloqueo.

Y ahora es cuando se ha sumado el bloqueo de USA
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menéame