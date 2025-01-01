·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4386
clics
Incendios forestales: Muerto el perro, se acabó la rabia
4465
clics
Un bombero forestal cuenta la verdad que nadie quiere oír
4111
clics
El restaurante denunciado por querer cobrar por el gancho para el bolso le reclama 36.000 euros a la clienta
3776
clics
Alicante abre expediente por el trabajador que prohíbe el paso de "rojos" y "etarras" en la playa de Tabarca
4025
clics
Viñeta de Humor de Rodera en el Diario de Valladolid
más votadas
639
El actor Javier Bardem llama "nazis" a las Fuerzas de Defensa de Israel
374
"Fue un momento horroroso": La Policía intenta 'fichar' a la 'abuela de Iruña' por su activismo a favor de Palestina
423
Bruselas no aplicará aranceles a los productos industriales de EE.UU. y relajará los requisitos sanitarios para importar cerdo y lácteos
424
Los partes internos de los bomberos forestales gallegos que desmienten a Alfonso Rueda
366
Un general israelí confirma que Gaza siempre fue una guerra de aniquilación
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
98
clics
EEUU no tiene dudas: Rusia está construyendo un arma nuclear capaz de destruir todos los satélites en órbita
El anuncio de que Rusia estaría desarrollando un arma nuclear orbital capaz de inutilizar en un solo acto la totalidad de los satélites en órbita baja terrestre ha encendido las alarmas en Washington.
|
etiquetas
:
rusia
,
arma nuclear
,
satélite
7
1
4
K
62
actualidad
21 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
1
4
K
62
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
alpoza
*
No tiene dudas porque ellos ya tienen la suya. Creo que ambos ya saben bien el resultado de hacer detonar una bomba nuclear fuera de la atmosfera, aun así la historia sería poder destruir los satélites de manera selectiva no cargarte los tuyos también.
9
K
106
#10
ChatGPT
#4
no es necesario que la tenga Rusia, los militares úsanos solo tienen que hacer creer que es probable para recibir el presupuesto que demandan. Ese es el juego.
1
K
21
#1
chavi
Bueno, Rusia desarrolla el armamento que puede. Igual que EEUU.
Donde está lo extraño?
6
K
77
#2
Aokromes
si usan los satelites de starlink y militares americanos contra objetivos rusos, pues obvio que quieran anularlos.
3
K
55
#3
ombresaco
*
Me resulta muy raro, TODOS los satélites van desde la estación espacial internacional (400Km sobre el nivel del mar) hasta los geoestacionarios 35.786 kilómetros sobre el Ecuador. La Tierra tiene 12,756 km de diámetro, así que hablamos de casi 3 Tierras.
Edito: Al leer con más detalle, el titular dice "Rusia está construyendo un arma nuclear capaz de destruir todos los satélites en órbita", pero en la noticia "[...]capaz de inutilizar en un solo acto la totalidad de los satélites en órbita baja terrestre"
2
K
28
#19
HeilHynkel
#3
Es que si dices "Algunos" no queda tan sensacionalista.
1
K
28
#8
Gry
*
Basta con detonar una bomba nuclear en la estratosfera, cualquier ICBM puede llegar a esa altitud y el efecto se demostró en los 60.
en.m.wikipedia.org/wiki/Nuclear_electromagnetic_pulse
en.m.wikipedia.org/wiki/Starfish_Prime
Durante la Guerra Fría se habló de utilizar esto para debilitar las defensas del enemigo antes de un ataque a gran.
Si Rusia lo usa ya puede ir con todo detrás porque los americanos van a vaciarles encima la mitad de su arsenal como respuesta.
1
K
25
#5
Veelicus
Los chinos tambien lo estan haciendo, pero usando unos laseres
1
K
20
#16
tusitala
#5
Y los españoles usando palos largos.
0
K
10
#14
ContinuumST
#13
Posiblemente. Alguien ha oído campanas, pero no sabe dónde. Lo típico.
0
K
14
#7
ContinuumST
¿Incluido los suyos? Hmmmm.
0
K
14
#13
Otrebla8002
#7
eso pensaba yo. Según la noticia habla de "todos", los USA, chinos, suyos y de todo dios.
Creo que es una exageración de noticia y solo da palos de ciego.
0
K
12
#9
mariKarmo
Yo tengo dudas de lo que diga EEUU.
0
K
12
#6
Connect
¿Pero estos no eran los que usaban chips de lavadora?
0
K
12
#11
ChatGPT
#6
tírale una lavadora a un satélite y ya me dirás qué ocurre
2
K
16
#15
mosfet
#11
Que lo limpias de polvo interestelar?
0
K
8
#20
ChatGPT
#15
en cierto sentido, sí
0
K
10
#17
mosfet
Todo esto para que sirve? para que EEUU tenga excusa para aumentar su presupuesto en armamento? porque es como dice el compañero más arriba, ya se han realizado pruebas en el pasado y se sabe del resultado ( catastrófico ) de hacerlo, por lo que no es un nuevo temor ni nada parecido.
Y lo que comentáis, que rusia hace esto seguro que le cae la del pulpo, no tiene sentido más que como arma preventiva de esas que las tienes porsi porsi...
1
K
11
#18
OrialCon_Darkness
Yankilandia no tiene dudas.... Pero tampoco pruebas, pero ya si eso se las inventan.
0
K
9
#12
Cntrl
ya tardamos en tener la nuestra, la de armamento moderno que vería mermadas sus capacidades sin satélites
0
K
7
#21
MisturaFina
Venga! Acaba con las comunicaciones del planeta. Que para decir estupideces mejor quedarnos en silencio.
0
K
7
Ver toda la conversación (
21
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Donde está lo extraño?
Edito: Al leer con más detalle, el titular dice "Rusia está construyendo un arma nuclear capaz de destruir todos los satélites en órbita", pero en la noticia "[...]capaz de inutilizar en un solo acto la totalidad de los satélites en órbita baja terrestre"
Es que si dices "Algunos" no queda tan sensacionalista.
en.m.wikipedia.org/wiki/Nuclear_electromagnetic_pulse
en.m.wikipedia.org/wiki/Starfish_Prime
Durante la Guerra Fría se habló de utilizar esto para debilitar las defensas del enemigo antes de un ataque a gran.
Si Rusia lo usa ya puede ir con todo detrás porque los americanos van a vaciarles encima la mitad de su arsenal como respuesta.
Creo que es una exageración de noticia y solo da palos de ciego.
Y lo que comentáis, que rusia hace esto seguro que le cae la del pulpo, no tiene sentido más que como arma preventiva de esas que las tienes porsi porsi...