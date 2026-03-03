edición general
4 meneos
2 clics
EEUU- Aumenta amenaza de inflación debido a guerra de Irán

EEUU- Aumenta amenaza de inflación debido a guerra de Irán

Los precios de la gasolina aumentaron 11 centavos, hasta 3,11 dólares por galón en promedio. Un tema clave, señalan los economistas, es cuánto durará el conflicto y si se cierran rutas de transporte marítimo, como el estrecho de Ormuz, por donde pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo. Quizás una guerra de unas pocas semanas no impulse la inflación ni debilite la economía, pero si se prolonga durante meses, la inflación probablemente empeorará.

| etiquetas: eeuu , guerra , inflación
3 1 0 K 49 actualidad
3 comentarios
3 1 0 K 49 actualidad
#1 Selection
Recordemos que EEUU exporta inflación a través del uso del dólar como moneda de reserva mundial; así que esto, evidentemente, es malo para nosotros también.
1 K 27
elTieso #2 elTieso
Aumenta, dice. Es casi seguro que nos cae otro mazazo como la subida cuando se desató la guerra de Ucrania.
0 K 11
Kleshk #3 Kleshk
3,11 dolar/ galon = 0,75€/litros

Por curiosidad
0 K 11

menéame