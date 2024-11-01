edición general
EEUU aprueba el primer envío de armas a Ucrania financiado por aliados de la OTAN [ENG]

La administración del presidente de los Estados Unidos ha aprobado el primer paquete de ayuda militar a Ucrania bajo el mecanismo PURL, finaciado por los países europeos de la OTAN. Es un nuevo mecanismo que suministrará armas de los arsenales usamericanos usando fondos de los aliados. Este primer paquete consta de dos envíos por un valor total de 500 millones de dólares. Es la primera implementación de un concepto desarrollado por EEUU en colaboración con sus aliados europeos.

makinavaja #2 makinavaja
¿en colaboración con sus aliados europeos? xD xD xD xD xD xD
ur_quan_master #4 ur_quan_master
Pagar la protección no vaya a ser que tengas un accidente...
#1 CosaCosa
Jugada maravillosa
Rokadas98 #3 Rokadas98
A ver compañeros de discusiones bizantinas, llegaremos a comernos el turrón en Navidad, porque con estas actitudes tengo mis dudas.
#5 pozz
Todo lo que sea invertir en eliminar invasores rusos en Ucrania, es buena inversion.
Al articulista se le olvida que parte del dinero, sale de los activos congelados rusos... asi que en parte, Rusia financia este armamento yanki que se le da a. Ucrania. :troll:
