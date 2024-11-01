EEUU aprueba el primer envío de armas a Ucrania financiado por aliados de la OTAN [ENG]

La administración del presidente de los Estados Unidos ha aprobado el primer paquete de ayuda militar a Ucrania bajo el mecanismo PURL, finaciado por los países europeos de la OTAN. Es un nuevo mecanismo que suministrará armas de los arsenales usamericanos usando fondos de los aliados. Este primer paquete consta de dos envíos por un valor total de 500 millones de dólares. Es la primera implementación de un concepto desarrollado por EEUU en colaboración con sus aliados europeos.